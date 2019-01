Arabia Saudita | stop ai divorzi segreti | le donne da oggi riceveranno un sms

In Arabia Saudita stop ai divorzi segreti - donne riceveranno un sms : In Arabia Saudita è entrata in vigore una nuova direttiva del ministero della Giustizia per mettere fine ai divorzi segreti: i tribunali sono ora tenuti a informare le mogli sulle sentenze di divorzio attraverso un sms, mentre prima i mariti potevano mettere fine al matrimonio anche senza informare le consorti.Nell'sms saranno indicati il numero del decreto di divorzio e io tribunale che lo ha emesso, Lo riferisce la Saudi Gazette, ...

Pronostico Arabia Saudita vs Corea del Nord - Coppa Asia 8-1-2019 e Analisi : Arabia Saudita-Corea del Nord, martedì 8 gennaio. Partita d’esordio per il girone E con la sfida tra Arabia Saudita e Corea del Nord. Un match da non sottovalutare per la selezione guidata da Juan Antonio Pizzi per dimenticare il fallimentare Mondiale russo. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Arabia Saudita e Corea del Nord?Dopo l’eliminazione dalla Coppa del Mondo, l’Arabia Saudita non ha mostrato progressi ...

Io vado controcorrente - è giusto giocare la Supercoppa in Arabia Saudita : ... in quel Paese esiste un fondamentalismo religioso a noi estraneo che permea tutta la società, in quel Paese non si possono esprimere opinioni politiche nemmeno per una parte del mondo islamico, per ...

Supercoppa Italiana in Arabia Saudita - il presidente della Lega Pallavolo femminile non ci sta : “il calcio dia un segnale forte” : Queste le dichiarazioni del presidente Fabris in merito alla disputa della finale di Supercoppa Italiana di calcio a Jeddah In merito alle limitazioni poste alla partecipazione delle donne alla partita della Supercoppa di calcio Italiana, limitata e circoscritta ad un solo settore del King Abdullah Sports City Stadium in Arabia Saudita, il presidente della Lega Pallavolo Serie A femminile Mauro Fabris ha dichiarato: “la Lega ...

Barbara Berlusconi al Fatto : "Supercoppa in Arabia Saudita? Il mondo non può salvarlo il calcio" : Per rispetto alle donne, la finale di Supercoppa Italiana fra Juventus e Milan non si dovrebbe giocare, ma "il mondo non può salvarlo il calcio". Barbara Berlusconi, ex amministratore delegato e vicepresidente dell'Ac Milan, dice la sua sulla "partitaccia" organizzata a Gedda dalla Lega Calcio intervenendo sul Fatto Quotidiano, il giornale "nemico" di papà, Silvio Berlusconi."Penso che questa partita non doveva essere organizzata ...

Supercoppa Juve-Milan - Tommasi : “non sono stati i calciatori a scegliere di giocare in Arabia Saudita” : “Non sono stati i calciatori a scegliere di giocare la finale di Supercoppa italiana in Arabia Saudita”. sono le importante dichiarazioni di Damiano Tommasi, presidente dell’associazione italiana calciatori in relazione alla polemica sui diritti umani della Supercoppa fra Juventus e Milan in programma a Gedda. “sono Federazione e Lega semmai che dovranno darsi delle regole per le scelte future – ha aggiunto il ...

Supercoppa italiana in Arabia Saudita - Tommasi : 'Non sono stati i calciatori a scegliere di giocare lì' : 'Non sono stati i calciatori a scegliere di giocare la finale di Supercoppa italiana in Arabia Saudita'. Damiano Tommasi, presidente dell'associazione italiana calciatori, interviene così nella ...

Micciché : «Supercoppa in Arabia Saudita? Decisione presa prima del caso Khashoggi» : L’intervista a Rai Sport Gaetano Micciché, intervistato da Rai Sport, torna di nuovo sulle polemiche per la Supercoppa in Arabia Saudita. Il presidente della Lega Serie A chiarisce che la scelta di giocare la partita in Supercoppa è precedente all’assassinio del giornalista Khashoggi. Ecco le dichiarazioni di Micchiché: «Quando abbiamo stipulato il nostro accordo con l’Arabia Saudita, la vicenda Khashoggi non era avvenuta. Se ...

Italia e Arabia Saudita : storia di un lungo amore : Tuttavia colpisce che la politica stia chiedendo al calcio quel coraggio di denuncia che la stessa politica non ha mai avuto nei confronti di un Paese, l'Arabia Saudita, che piaccia o non piaccia l'...

L'Arabia Saudita non è un Paese per donne : L'ambasciatore Saudita a Roma, con una dichiarazione trapelata nelle ultime ore, è stato chiaro: in occasione dell'incontro di calcio Juventus–Milan, valevole per la Supercoppa italiana di calcio, che si terrà a Gedda il 16 gennaio prossimo, le donne potranno andare allo stadio da sole, anche se non accompagnate da alcun uomo. Le sue affermazioni sono state certamente opportune e fatte al momento giusto. Cercare di spegnere ...

Supercoppa in Arabia Saudita - il calcio tra valori virtuali e soldi reali : Un pallone da calcio ha una circonferenza massima di settanta centimetri e non pesa neanche mezzo chilo. Eppure al suo interno si cela un universo. Quella sfera di ventotto pollici non riesce a contenere solo i valori più alti dello sport, ma anche le forme più becere degli istinti umani. In quel pallone ci sono cifre esorbitanti, aggressioni in nome di una non meglio nota fede calcistica, cori razzisti contro il Koulibaly di turno, forme di ...

Supercoppa in Arabia Saudita - Salvini : 'Dove sono le femministe che seguono la Boldrini?' : Continua la polemica, e non solo sui social network, fra Matteo Salvini ed il presidente della lega calcio serie A Gaetano Miccichè, a proposito della partita Milan Juventus prevista per il 16 gennaio 2019 a Gedda in Arabia Saudita. Salvini, indignato, dichiara: "Che la Supercoppa italiana si giochi in un paese islamico dove le donne non possono andare allo stadio se non sono accompagnate da un uomo è una tristezza, una schifezza, da milanista ...

Supercoppa : Arabia Saudita - donne possono entrare sole allo stadio : Anche le donne non accompagnate possono entrare allo stadio e seguire le partite in Arabia Saudita. E' quanto prevede il regolamento emanato in occasione della storica apertura per le donne di poter seguire le manifestazioni sportive negli stadi del Regno. Una regola che è stata confermata anche per la finale di Supercoppa italiana che si terrà il 16 gennaio a Gedda. Le donne hanno un settore riservato, accanto a quello ...

La Supercoppa italiana in Arabia Saudita - con tribuna per soli maschi : La tribuna sarà divisa in due settori: uno, «families», dove possono prendere posto sia gli uomini che le donne e l’altro, «singles», riservato agli uomini. Così sarà diviso il pubblico della finale della Supercoppa italiana, che si giocherà mercoledì 16 gennaio allo stadio King Abdullah Sports City Stadium, a Gedda, in Arabia Saudita. È accettabile che in una partita disputata fra due squadre di calcio nostrane, Juventus e Milan, possano ...