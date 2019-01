Appello del Papa per i 49 migranti su Sea Watch e Sea Eye

Per i migranti della Sea Watch ci prova Papa Francesco : "Accorato Appello ai leader europei" : La Chiesa si sta muovendo con tutte le forze per i migranti del Mar Mediterraneo, guardando con particolare attenzione ai 49 migranti che sono al largo di Malta da diversi giorni sulle navi delle ong Sea Watch e Sea Eye. Dopo la Cei, la Fondazione Migrantes, Civiltà Cattolica e molti vescovi e cardinali, tocca a Papa Francesco nel corso dell'Angelus far sentire il suo "accorato appello", finora inascoltato tanto in Italia quanto in ...

Lo scAppellotto del Papa ai vescovi americani : E’ di assoluto rilievo la lunga lettera che il Papa ha inviato ai vescovi americani riuniti in preghiera a Chicago per “affrontare e rispondere evangelicamente alla crisi di credibilità che attraversate come chiesa”. Il riferimento è naturalmente alla piaga degli abusi che ha “fortemente” messo in d

Maltempo - emergenza freddo : Appello della comunità di Sant’Egidio : All’inizio della prima ondata di freddo, che già ha ucciso due senza dimora a Roma e Milano, la comunità di Sant’Egidio invita i cittadini a mobilitarsi per portare aiuti e supportare i volontari con un appello urgente: “Chiunque può dare una mano. Occorre non restare indifferenti, per evitare che l’ondata di freddo prevista e il clima rigido che ci attende fino alla fine dell’inverno provochi nuove vittime. Ognuno ...

Marco Carta parla della sua sessualità e lancia un Appello al fidanzato : Marco Carta e il coming out: il retroscena su Claudio Lippi Qualche mese fa Marco Carta ha scelto Barbara D’Urso e il salotto di Domenica Live per fare coming out. Innamorato, ha voluto scoprire le carte dopo anni difficili in sui si è visto costretto a stare in silenzio, nonostante i numerosi outing che lo volevano a tutti i costi omosessuale. Attraverso il suo profilo Instagram, il cantante sardo ha fatto una riflessione sul 2018, un ...

L'Appello del direttore degli Uffizi : "La Germania ci restituisca il quadro rubato dai nazisti" : "Faccio un appello alla Germania. Ci auguriamo che nel corso del 2019 possa essere finalmente restituito alle Gallerie degli Uffizi". Il direttore del Museo degli Uffizi di Firenze, il tedesco Eike Schmidt, ha lanciato un appello al suo paese natale lo scorso 1 gennaio per la restituzione di un quadro rubato dai soldati tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. Si tratta del Vaso di Fiori dell'artista olandese Jan Van Huysum. "A causa di ...

L'Appello di Bolsonaro al Paese : «cambiare il destino del Brasile» : L'economia è la maggiore incertezza di una destra centrata sul Cristianesimo evangelico, il patriarcato, la libertà di possedere armi e l'ultraliberismo. Differente da quella destra che Anthony ...

Migranti - odissea senza fine per i 49 a bordo delle Ong tedesche. L'Appello dei medici : "Siamo preoccupati" : La Sea Watch è al decimo giorno in mare. La Sea Eye ha cercato riparo dal maltempo entrando nelle acque territoriali di Malta.