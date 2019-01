Apocalisse | i segni sacri dicono che il mondo finirà nel 2019

ilgiornale

(Di domenica 6 gennaio 2019) Ogni anno puntualmente c"è qualcuno che predice la fine del. Lo hanno fatto con il baco del 2000, poi con i vari allineamenti dei pianeti, poi con le profezie Maya. Per fortuna siamo ancora qui, ma non certo al sicuro.Alcuni studiosi della Bibbia affermano infatti che alcuni eventi successi nell"anno appena trascorso sono inequivocabiliche l"è vicina. Dalla nascita della mucca rossa, ai vulcani che si riattivano i profeti della fine hanno stabilito che abbiamo appena un anno (forse meno) di sopravvivenza e praticamente non stapperemo lo spumante del 2020.Il profeta Ezecchiele ha scritto che il Mar Morto il mare altamente salato dove non vivono i pesci proprio per l"alta presenza di sodio prenderà vita prima della fine dei tempi. Si racconta che Dio abbia maledetto le acque che avrebbe riportato in vita prima dell"arrivo del Messia. In effetti è successo che ...