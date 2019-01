Anticipazioni Il Segreto | Julieta minaccerà Fernando con una pistola

Anticipazioni Il Segreto : Carmelo crede che dietro i biglietti anonimi ci sia Francisca : Lunedì 7 gennaio comincia una nuova settimana con la longeva soap opera spagnola, ideata da Aurora Guerra, 'Il Segreto' che regala nuovi colpi di scena ai milioni di telespettatori italiani. Il personaggio di Julieta rimane al centro delle trame in quanto la nipote di Consuelo è stata costretta ad accettare la proposta di Prudencio di tornare a vivere alla villa in modo da poter scoprire la verità sulla sparizione di Saul. Adela. Dal canto suo ...

Il Segreto Anticipazioni 7-11 gennaio : Julieta scopre la bugia di Prudencio - Elsa è viva : Il Segreto, le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 7 a venerdì 11 gennaio su Canale 5 ci portano imperdibili news sugli abitanti di Puente Viejo. Elsa è viva e farà la sua ricomparsa proprio durante il funerale simbolico organizzato da Antolina. Le sua condizioni sono gravi e il dottor Zabaleta non sarà molto ottimista. Intanto Adela è sempre più sotto pressione per i biglietti minacciosi del misterioso stalker, mentre Julieta si ...

Il Segreto - Anticipazioni puntate spagnole : il dramma di Maria : anticipazioni Il Segreto, puntate straniere: un tragico incidente Il Segreto non smette mai di stupire: nuovi arrivi, inaspettati ritorni, amori che nascono, amicizie che finiscono, intrighi, inganni e vendette rendono la trama della soap spagnola sempre più avvincente. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto svelano che il ritorno a Puente Viejo di Maria e Gonzalo porterà scompiglio nelle vite di molti personaggi. Fernando chiederà a Maria di ...

Il Segreto Anticipazioni spagnole : Maria si innamora di Fernando? Il gesto sorprende : anticipazioni Il Segreto dalla Spagna: ecco cosa sta succedendo a Maria e Fernando Cosa ci rivelano le ultime anticipazioni spagnole del Segreto? Ci sarà una grande confusione a Puente Viejo e nel cuore di alcuni protagonisti. Maria Castaneda non capirà proprio cosa le stia succedendo: il suo amore nei confronti di Gonzalo si affievolirà quando […] L'articolo Il Segreto anticipazioni spagnole: Maria si innamora di Fernando? Il gesto ...

Il Segreto su Canale 5 : Anticipazioni degli episodi dal 6 all'11 gennaio : Grandi notizie per i fans de Il Segreto, ambientato a Puente Viejo, in quanto a partire dal mese di gennaio 2019 sarà trasmesso da Canale 5 anche di domenica, con orario 16:35-17:25, a conferma del grande successo di questo sceneggiato nel nostro paese. Sono molti i colpi di teatro che ci aspettano anche durante questa stagione. Rivelazioni su Il Segreto dal 6 all'11 gennaio: Fernando non riesce a conquistare Julieta Uriarte Fernando si ...

Il Segreto - Julieta resta con Prudencio : Anticipazioni trame dal 7 all’11 gennaio : Chi lo segue lo sa: Il Segreto non si ferma mai perché dietro ogni angolo di Puente Viejo è in agguato un qualche intrigo, un complotto o – appunto – un Segreto da custodire gelosamente da chi invece vuole impossessarsene. Dopo i bagordi natalizi e i conseguenti spostamenti qua e là lungo il palinsesto, la soap opera spagnola riprende il suo posto abituale all’interno della sua rete di competenza, recuperando il suo spot ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : Fulgenzio e Fernando torturano Francisca in manicomio : La Montenegro è stata rapita dal suo terribile cugino. Fulgenzio si è alleato con Fernando per vendicarsi della Dark Lady, colpevole di avergli inferto la stessa pena in passato.