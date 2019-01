Andrea Damante | Giulia De Lellis? Solo un ricordo | ora reagisce così

Andrea Damante ha una corteggiatrice misteriosa? FOTO : Andrea Damante riceve dei fiori da una nuova corteggiatrice? Andrea Damante ha una corteggiatrice? Un’immagine postata su Instagram dall’ex tronista ed ex gieffino (visibile alla fine dell’articolo) ha stuzzicato la curiosità dei suoi followers. Il deejay veronese, che sta trascorrendo alcuni giorni di relax sulla neve, ha immortalato un piccolo mazzolino di fiori, precisamente una rosa rossa, due blu e una bianca. Le rose ...

Andrea Damante : "Isola dei Famosi 2019? Non ci sarò" (video) : Nelle scorse ore, il settimanale 'Oggi, in edicola questa settimana, ha pubblicato, all'interno della rubrica 'Ah, saperlo... Pillole di gossip', un'indiscrezione che riguarda la prossima edizione dell'Isola dei Famosi, in partenza da giovedì 24 gennaio 2018, in prima serata, su Canale 5, con la conduzione di Alessia Marcuzzi. Tra i papabili concorrenti, Andrea Damante, in queste settimane, al centro, a suo malgrado, di un triangolo amoroso ...

Giulia De Lellis - la notizia che fa esaltare Irama : come umiliano Andrea Damante : La polemica di Andrea Damante sulla sua ex Giulia De Lellis non è riuscita a scalfire la serenità della influencer, ormai legatissima al cantante Irama, come dimostrano anche le ultime stories pubblicate su Instagram che li mostrano molto affiatati. Leggi anche: De Lellis, la gallery natalizia per i

Andrea Damante e lo sfogo su Giulia : 'Ho pianto quando è finita la mia storia con lei' : Per il fedele pubblico del trono classico di Uomini e Donne è difficile dimenticare i "Damellis", l'ormai ex coppia (così ribattezzata dal mondo dei social) formata da Giulia De Lellis e Andrea Damante. Quest'ultimo, divenuto negli ultimi tempi un deejay piuttosto famoso, avrebbe tradito l'ex compagna. Una presunta conferma dell'infedeltà dell'ex tronista sembra essere arrivata proprio da Giulia che, di recente, ha deciso di ripercorrere il suo ...

Cecilia e Ignazio - Capodanno tra amore e amici : Andrea Damante sempre con loro : Capodanno Ignazio e Cecilia, ultime notizie sulla coppia Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono una cosa sola. A Capodanno non si separano: hanno deciso di passare l’ultimo dell’anno insieme ai loro amici più grandi. Fino a pochi minuti fa, hanno pubblicato delle Instagram stories assieme ad Andrea Damante, una persona che entrambi ritengono importante. Soprattutto […] L'articolo Cecilia e Ignazio, Capodanno tra amore e amici: ...