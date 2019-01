Ancora paura per Niki Lauda | di nuovo ricoverato

Etna : Ancora paura nella notte - nuove scosse anche all'alba : Non si placa l'attività sismica in Sicilia, alle pendici del vulcano Etna. Ormai infatti, da diverse settimane, gli abitanti fanno i conti quasi giornalmente con terremoti di piccola e media intensità, i quali nei giorni scorsi hanno anche provocato dei danni. Fortunatamente non ci sono stati ne feriti ne vittime, ma la situazione comunque è tenuta sotto stretto controllo dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Tutto è cominciato, ...

Etna - nuovo sciame sismico e scossa di terremoto 3.5 : Ancora una notte di paura : terremoto di magnitudo 3.5 10 minuti dopo le 5 di venerdì mattina: intanto il numero degli sfollati del Catanese che...

Terremoto - Ancora tanta paura per la scossa che a Capodanno ha fatto tremare l'Abruzzo : L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato, la sera del 1 gennaio, una scossa di Terremoto di magnitudo 4.2 a Collelongo, in provincia dell'Aquila. La scossa di Terremoto è stata avvertita in varie città oltre all'Aquila: da Roma a Latina, oltre che ad Avezzano e a Frosinone, dove molte persone, allarmate, sono scese per le strade. Dopo la prima scossa delle ore 19:37, ne sono state registrate altre due nello stesso giorno, ...

Temptation Island - Francesco Chiofalo : "Ho molta paura di questo intervento - ho Ancora sogni da realizzare..." : Francesco Chiofalo, il 29enne romano che ha partecipato alla quarta edizione di Temptation Island, il docu-reality estivo prodotto da Maria De Filippi, è tornato a parlare, tramite i social, del tumore al cervello e dell'intervento al quale dovrà sottoporsi tra pochissimi giorni.E' inutile, ovviamente, sottolineare che l'umore di Francesco Chiofalo è pessimo e che le festività che si sono appena concluse sono state le più brutte della sua ...

Sicilia - Etna Ancora in eruzione : una nuova scossa di terremoto - paura a Catania : nuova scossa di terremoto sull'Etna: alle 19.30 la terra ha tremato a Ragalna, sulle pendici del vulcano. L'Istituto nazionale geofisico ha confermato che il terremoto è stato di magnitudo 3.4 ed è ...

Terremoto a Roma - paura nella notte. Ancora scosse sull'Etna : Una scossa magnitudo 3.2 intorno all'una ha allarmato la popolazione: si mobilita il popolo di Twitter. E continuano le scosse anche in Sicilia

Milan : Higuain gol da rapace - ma la squadra ha Ancora troppa paura : La fine di un incubo. Il Milan torna alla vittoria che mancava dal 2-1 casalingo contro il Parma del 2 dicembre. Lo stesso risultato che ha piegato questa sera la Spal di Semplici. Scopriamo insieme i ...

Angelo Sanzio - il Ken del Grande Fratello aggredito e picchiato : “Ho avuto paura di perdere l'udito - sono Ancora sconvolto” : Prima l’hanno insultato e poi l’hanno picchiato brutalmente: è quanto successo giovedì sera sul lungomare di Civitavecchia a Angelo Sanzio, conosciuto come il Ken italiano dopo la sua partecipazione al Grande Fratello. Come ha raccontato lui stesso al Messaggero, era in giro con alcune amiche quando all’improvviso è stato aggredito da due sconosciuti. “sono ancora sconvolto” ha raccontato al quotidiano, ricostruendo ...

ll Papa tuona Ancora sui migranti : "Quanta paura e pregiudizio!" : Il pontefice argentino è ormai solito rimproverare quella parte di politica che, secondo la sua visione, tende a ideologizzare il fenomeno. Questa volta Francesco ha usato, per così dire, lo scambio ...

Paura sale a Wall Street ma 'peggio deve Ancora arrivare' : L'economia cinese si sta già indebolendo e gli investitori temono che la crescita globale più debole si diffonderà negli Stati Uniti, dove il settore immobiliare ha iniziato a mostrare segni negativi ...

Terremoto sull'Etna - Ancora paura in Sicilia. «Scossa avvertita a Catania» : Una scossa di Terremoto è stata avvertita chiaramente dalla popolazione alle 20.29 nel Catanese. L'Ingv ha rilevato una magitudo di 3.1, a profondità di solo un chilometro. I comuni...

Ischia trema Ancora : tre scosse lievi ma poco profonde - tanta paura e nessun danno : Tre eventi sismici si sono verificati sul versante Sud-Ovest dell'isola d' Ischia registrati dagli strumenti dell'Ingv dell'Osservatorio Vesuviano, classificati di piccola entità ma con epicentro ad ...

Terremoto di 4.2 a Rimini - paura e gente in strada da Ravenna ad Ancora : Una forte scossa di Terremoto è stata avvertita alle 13.48 in Emilia Romagna. La magnitudo comunicata dall'Ingv è di 4.2, la profondità rilevata è 43...

Paura allagamenti : esonda il Lago Maggiore - Ancora allerta arancione per il Po : E' ancora allerta in tutto il Nord Italia per il rischio allagamenti ed esondazioni. Il Lago Maggiore è esondato a Verbania invadendo la passeggiata di Pallanza. Le acque sono cresciute di mezzo metro ...