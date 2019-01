Amici di Maria De Filippi | gran soddisfazione per Marcello Sacchetta | l’annuncio

Dopo le festività natalizie si torna sui banchi della scuola di Amici di Maria de Filippi : Terminate le festività, allievi pronti a riprendere le lezioni nella scuola di 'Amici di Maria de Filippi' con la striscia quotidiana in onda dal 7 gennaio, dal lunedì al venerdì alle 13:50, in ...

Kledi Kadiu a La Vita inVideo : 'Maria De Filippi? Ha avuto tanta fiducia in me. Oggi siamo Amici' : Kledi Kadiu si racconta a La Vita in Diretta. 'Il rapporto con Maria De Filippi? Ha avuto tanta fiducia in me. Oggi siamo amici'

Amici - Giordana Angi : gesto estremo - come si presenterà sul palco di Maria De Filippi : Sul palco di Amici per il 2019 Giordana Angi si presenterà con i capelli completamente rasati. La cantante non si interessa delle critiche che le hanno mosso alcuni follower su Instagram perché lei ha sentito il bisogno di cambiare, di voltare pagina, visto che a breve presenterà nella trasmissione

Amici - terribile sospetto : Timor Staffens lascia la trasmissione di Maria De Filippi? : Gli ultimi post pubblicati da Timor Steffens su Instagram farebbero intuire che il giudice olandese di Amici stia per lasciare il programma di Maria De Filippi. Sul suo profilo social ufficiale, infatti, il coreografo ha postato un video di DanceSing, talent olandese in cui i concorrenti sono chiama

Amici - Elena D'Amario lascia Maria De Filippi? La stories non lascia dubbi : La ballerina professionista del talent ha fatto la sua scelta, mettendo fine a tutti i rumors sul suo addio ad Amici di...

Amici di Maria De Filippi torna a gennaio : i provvedimenti della Celentano e le sfide a squadre : Lunedì 7 gennaio tornerà Amici di Maria De Filippi con due appuntamenti pomeridiani dal lunedì al venerdì dopo una pausa per le vacanze di Natale, mentre da sabato 12 gennaio riprenderà la puntata speciale su Canale 5 dalle ore 14:10. Proprio in questi giorni i ragazzi della scuola, che per le vacanze erano tornati ognuno nella propria città dalle rispettive famiglie, hanno fatto rientro a Roma come si è visto dalle loro stories su instagram ...

Amici di Maria De Filippi - raddoppiano gli appuntamenti del day time : Gustose novità su Amici di Maria De Filippi . Il papà di tutti i talent italiani, in vista del serale , raddoppia il daytime: 13:50 su Real time e 16.10 su Canale 5. Dal 12 gennaio riprende il ...

Amici - irruzione di Loredana Bertè e Marco Masini : l'indiscrezione pazzesca sul talent di Maria De Filippi : Pesantissime anticipazioni su Amici di Maria De Filippi , la corazzata di Canale 5 già al lavoro per mettere in piedi l'edizione serale. Anticipazioni che viaggiano su TvBlog , che rivela qualcosa ...

Marco Masini e Loredana Bertè ad Amici di Maria De Filippi : prime indiscrezioni sui giudici del serale : Marco Masini e Loredana Bertè ad Amici di Maria De Filippi? Le ultime indiscrezioni in rete, da parte di Blogo, parlano dei due cantanti italiani in giuria nel prossimo serale. La nuova edizione del talent show Mediaset guidato da Maria De Filippi è ormai ufficialmente iniziata e la classe è al momento in vacanza per le feste natalizie. L'appuntamento tradizionale con lo speciale del sabato e con il Daytime su Real Time tornerà a gennaio, a ...

Amici - rivoluzione al serale : i due nomi-bomba di Maria De Filippi per i giudici e quella mossa per lo share : Mancano ancora parecchi mesi prima dell'inizio del serale di questa edizione di Amici ma sul web iniziano a trapelare le prime indiscrezioni. Secondo quanto riportato da Tv Blog, la padrona di casa, Maria De Filippi, avrebbe già messo mano su due giudici, che insieme a un terzo, andranno a formare l

Amici - rivoluzione al Serale : i due nomi-bomba di Maria De Filippi per i giudici e quella mossa per lo share : Mancano ancora parecchi mesi prima dell'inizio del Serale di questa edizione di Amici ma sul web iniziano a trapelare le prime indiscrezioni. Secondo quanto riportato da Tv Blog , la padrona di casa, ...

Loredana Bertè torna ad Amici di Maria De Filippi dopo Sanremo 2019? : Loredana Bertè giudice di Amici 18 dopo il Festival di Sanremo? Avrebbe il volto e la voce di Loredana Bertè uno dei nuovi giudici del Serale di Amici 18, dopo essere stata costretta a lasciare Ora o Mai Più di Amadeus. È il portale Blogo a lanciare la notizia bomba. La cantante, più volte ospite del talent show, potrebbe tornare ad occupare una delle poltrone della commissione esterna, che andrà a giudicare le esibizioni dei ragazzi della ...

Amici - stop alla messa in onda del programma di Maria De Filippi : fan in ansia - una data cruciale : Da sabato 22 dicembre, Amici di Maria De Filippi non va in onda: sui canali Mediaset è iniziata la pausa natalizia. Una pausa che riguarda tutti, Barbara D'Urso compresa. I fan del talent-show della De Filippi, dunque, dovranno attendere: il programma tornerà su Canale 5 il 12 gennaio 2019, il sabat