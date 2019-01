Alzheimer | Svolta storica i malati recuperano la memoria

essere-informati

(Di domenica 6 gennaio 2019)ladi Andrea Centini Ricercatori americani dell’UCLA e del Buck Institute, grazie a un programma terapeutico basato su trentasei punti, sono riusciti a invertire il declino cognitivo in dieci pazienti. Tra le malattie che colpiscono il sistema nervoso centrale, le cosiddette neurodegenerative, ovvero quelle legate alla progressiva morte dei neuroni con conseguenze cognitive, motorie e comportamentali, hanno un impatto estremamente significativo a livello socioeconomico, in particolar modo il morbo di, la cui diffusione è in costante e drammatica ascesa; basti pensare che alcuni studi predittivi indicano che nel 2050 ne soffriranno benL'articololaproviene da Essere-Informati.it.