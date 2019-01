Allerta Meteo | domani scuole chiuse in alcuni comuni del Molise

Allerta Meteo Veneto - venti forti : Stato di Attenzione fino alle 12 di domani : Continua, nell’area montana e pedemontana del Veneto, il fenomeno di venti forti che da alcuni giorni sta interessando questa parte del territorio. In considerazione delle previsioni Meteo emesse dall’Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha prolungato fino alle ore 12.00 di domani, 7 gennaio, lo Stato di Attenzione per Vento Forte nelle Aree Montane e Pedemontane. Lo Stato di Attenzione era Stato già ...

Allerta Meteo - inizia un’altra notte glaciale sull’Italia. Ancora maltempo al Sud - temporali di neve in Sicilia e -15°C in Sila [LIVE] : Allerta Meteo – Continua l’ondata di gelo e neve in corso sull’Italia. Il nucleo freddo più intenso ha raggiunto la Sicilia dove si stanno verificando temporali da neve con fulmini, tuoni e rovesci nevosi fin sulle coste. La neve ha imbiancato Palermo e le temperature sono crollate su valori glaciali. Alle ore 21:00 abbiamo -5°C a Piazza Armerina e Troina, -4°C a Enna e Mistretta, -3°C a Bronte, Nicolosi e Mussomeli, -2°C a ...

Allerta Meteo per neve - il nuovo bollettino della Protezione Civile : La Protezione Civile ha aggiornato l'Allerta meteo connessa all'ondata di freddo che sta colpendo l'Italia. Persistono venti...

Emergenza neve : nessuna Allerta Meteo ma deboli nevicate e temperature sempre al di sotto dello zero : Il bollettino della Protezione Civile: graduale miglioramento, allerta gialla per il vento e per la possibilità di altre nevicate anche a bassa quota, Da domenica dovrebbe terminare la fase acuta ...

Allerta Meteo - ancora gelo e neve al Sud : nuovo pesante avviso della protezione civile per Sabato 5 Gennaio [BOLLETTINO e DETTAGLI] : Allerta Meteo – Continuano gli effetti del flusso di correnti fredde proveniente dal nord Europa che ancora nelle prossime ore determinerà il persistere di forti venti al sud, di una sensibile diminuzione delle temperature con nevicate a quote molto basse su Sicilia e Calabria. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...

Allerta Meteo Puglia : ancora gelo e neve a bassa quota : “Sono previste per le prossime ore nevicate a tutte le quote con apporti al suolo moderati e temperature generalmente basse in serata, con valori fino a molto bassi alle quote collinari; diffuse gelate notturne e mattutine nelle zone interessate dalle nevicate, persistenti anche durante il ciclo diurno alle quote collinari e montuose. quota neve tendente a generale rialzo nella giornata di domani”. Così la Protezione civile della ...

Allerta Meteo Veneto : Stato di Attenzione per vento nelle zone montane : La situazione Meteorologica attesa sul territorio Veneto indica per sabato e domenica venti forti settentrionali in quota, con possibili raffiche di Foehn nelle valli e localmente sulla fascia pedemontana. Per questo motivo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto ha dichiarato lo Stato di Attenzione per vento forte sulle zone montane e pedemontane del territorio per le giornate del 5 e 6 gennaio da ...

Allerta Meteo - altre 24 ore di neve al Sud : Puglia e Sicilia le Regioni più colpite - si imbiancherà anche Reggio Calabria [MAPPE] : 1/59 Le nevicate previste nel pomeriggio/sera ...

Allerta Meteo Venerdì 4 Gennaio - nella notte irrompe il 2° nucleo freddo dai Balcani : è il più intenso - porterà bufere di neve fin sulle coste [DETTAGLI] : Allerta Meteo – Inizia la fase “clou” dell’irruzione di gelo sull’Italia, che determinerà le più grandi e intense nevicate nella giornata di Venerdì 4 Gennaio: saranno 24 ore polari al Sud Italia per l’arrivo del secondo nucleo freddo proveniente dai Balcani, il più intenso. Le temperature crolleranno di altri 3-4°C rispetto ai valori già raggiunti nella serata di Giovedì 3, e le nevicate si intensificheranno ...

Maltempo - confermata l’Allerta Meteo in Puglia : peggioramento nella notte - neve a quote basse : Un peggioramento sensibile delle condizioni Meteorologiche è previsto per la notte in Puglia. La Protezione civile della Regione conferma l’arrivo di neve anche a quote basse e nelle zone costiere mentre oggi e la notte scorsa ha interessato le aree interne del Subappennino dauno e del Gargano nel foggiano e soprattutto la Murgia barese (in maniera copiosa Santeramo, Altamura, Gravina, Toritto, Cassano), oltre che le aree interne del ...

Allerta Meteo : riunione di Sindaci e Prefetto - obbligo di catene sulla A29 : Questa mattina, presso il Palazzo del Governo, si è svolta una riunione del Comitato Operativo Viabilità, presieduto dalla Dott.ssa Valeria Ferrante, per l'attivazione di idonee misure di intervento ...

Allerta Meteo Molise : criticità arancione per neve : Il Molise continua ad essere stretto nella morsa del gelo e neve. Nel pomeriggio la Protezione civile regionale ha emesso un’Allerta arancione anche per la giornata di domani 4 gennaio e per le successive 24-30 ore. Si prevedono infatti ancora nevicate da deboli a moderate anche al livello del mare, fino ad abbondanti a quote collinari e montane. Il Molise bloccato da copiose nevicate, temperature polari e mareggiate. Da ieri sera in tutta ...

Ondata di gelo e neve : scatta l’Allerta Meteo in Puglia : Peggiorano le condizioni in tutta la Puglia e la Prefettura di Bari non perde tempo: diramato subito l’avviso di allerta gialla che parte dalle 20:00 di questa sera e dovrebbe estendersi per le successive 24 ore. L’arrivo del vento artico ha colpito tutto il meridione, ormai posto sotto costante controllo. Anche il mare risulta essere molto mosso con rischio burrasca in diverse zone. I danni non sono pochi: parte il disagio per i ...

Allerta Meteo - Messina e Reggio Calabria si preparano alla NEVE : Prefetture mobilitate [DETTAGLI] : Allerta Meteo – Fa sempre più freddo nello Stretto di Messina: la temperatura è crollata agli attuali +8°C pomeridiani, e continua a soffiare un forte vento di tramontana che ha sfiorato i 60km/h nelle raffiche odierne più forti. Il cielo continua a presentarsi nuvoloso, dopo i rovesci di NEVE tonda che stamattina hanno portato le prime brevi nevicate (senza accumulo) a Reggio Calabria e in alcune zone di Messina. Dopotutto il maltempo di ...