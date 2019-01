Allarme per lo Stromboli | “drammatico aumento” dell’attività vulcanica con continue

Bird box challenge - Allarme per la nuova folle sfida che parte da un film di Netflix : Una benda sugli occhi e l'insana idea di andare in giro per le strade imitando Sandra Bullock nel film 'Bird Box', il più visto su Netflix nel ultima settimana. La pellicola diretta dal premio Oscar ...

Allarme tempesta tropicale in Thailandia : “Tutte le isole saranno colpite perché Pabuk è enorme”. Arrivati forti venti - piogge e onde di 5 metri [FOTO e VIDEO] : 1/26 ...

Maltempo Puglia : Coldiretti lancia l’Allarme per animali e ortaggi : Maltempo e gelo in Puglia: sta nevicando da ore su tutte le province e l’arrivo del freddo colpisce gli ortaggi coltivati in campo aperto, ma a preoccupare sono gli animali negli allevamenti che sono stati prontamente ‘vestiti’ con cappotti e cappottini, a partire da cavalli e vitellini. Lo segnala Coldiretti Puglia, dopo una ricognizione in tutta la regione per gli effetti dell’ondata di neve e gelo, con disagi ...

Nave da carico perde 270 container. Allarme sostanze pericolose nel mare del Nord : Sono finiti in mare durante una violenta tempesta nel Mar del Nord circa 270 container della Nave da carico MSC Zoe e uno di questi contiene materiale pericoloso, hanno reso noto le autorità della Frisia. Per questa ragione oggi è scattata l'allerta ambientale nell'isola tedesca di Borkum.Sulla Nave erano caricati almeno tre container che contenevano sostanze pericolose a base di perossido, hanno riferito le autorità. La ...

'Taglia 2500 cubetti di zucchero l'anno dalla dieta di tuo figlio' - Allarme in Inghilterra per l'obesità infantile : La maggior parte dei bambini di 10 anni hanno mangiato almeno 138 kg di zucchero nel momento in cui raggiungono l'età adulta, secondo la Public Health England , Phe, . La ricerca che fotografa la ...

Medici e chirurghi : Allarme rosso in corsia e per le sale operatorie : di Francesco Pacifico Complici il blocco del turn over e i tagli soprattutto nelle Regioni con i conti in rosso, i sindacati lamentano che negli ospedali italiani, alla vigilia della pensione per 200 ...

Pensioni - l'anno dell'esodo - medici e chirurghi : Allarme rosso in corsia e per le sale operatorie : Complici il blocco del turn over e i tagli soprattutto nelle Regioni con i conti in rosso, i sindacati lamentano che negli ospedali italiani, alla vigilia della pensione per 200 mila statali , mancano ...

Agricoltura - Allarme gelo per fronte aria fredda dai Balcani : Con l'arrivo un forte fronte di aria gelida dai Balcani e il conseguente abbassamento della temperatura di almeno 15 gradi à allarme gelo . Tra i numerosi disagi e danni possibili anche in pianura, l'...

Maltempo - Coldiretti : Allarme gelo per verdure e ortaggi : “Il forte e repentino abbassamento della temperatura accompagnato da gelate anche in pianura mette a rischio verdure e ortaggi coltivati in pieno campo. E’ l’allarme lanciato dalla Coldiretti per lo sbalzo termico improvviso. A preoccupare gli agricoltori – sottolinea la Coldiretti – sono i seri danni per le colture che sono impreparate di fronte al drastico ed improvviso calo della colonnina di mercurio. Nelle ...

Maltempo - Coldiretti : Allarme gelo per verdure e ortaggi : Il calo termico accompagnato da gelate anche in pianura mette a rischio verdure e ortaggi coltivati in pieno campo: Coldiretti lancia l’allarme per lo sbalzo termico improvviso. A preoccupare gli agricoltori – sottolinea la Coldiretti – sono i seri danni per le colture che sono impreparate di fronte al drastico ed improvviso calo della colonnina di mercurio. Nelle produzioni orticole di pieno campo, con temperature a lungo ...

TERRORISMO - AEROPORTO AMSTERDAM EVACUATO PER Allarme BOMBA/ Ultime notizie Olanda - polizia ferma una persona : TERRORISMO, AEROPORTO AMSTERDAM EVACUATO per ALLARME BOMBA: Ultime notizia Olanda, la polizia ha fermato una persona in una sala partenze dello scalo.

Allerta Meteo Capodanno - sfuriata fredda al Centro/Sud : la protezione civile lancia l’Allarme per “venti di burrasca e mareggiate” : Allerta Meteo Capodanno – Intense correnti settentrionali in quota stanno interessando l’Italia, masse d’aria provenienti dai Balcani verso il mediterraneo centrale apportano venti forti anche nei bassi strati, interessando il versante adriatico e il meridione. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile ...

Migranti - l’Allarme di Sea Watch e Sea Eye : “Serve un porto sicuro”. A bordo rispettivamente 32 e 17 persone : Ad appena 48 ore dall’attracco della Open Arms nel porto di Crinavis, in Spagna, altre due Ong, la Sea Watch e la Sea Eye di nazionalità tedesca, hanno lanciato la richiesta di soccorso per avere un “porto sicuro” dove far sbarcare rispettivamente 32 e 17 Migranti, salvati nei giorni scorsi al largo delle coste della Libia. La Sea Watch, in particolare, è da nove giorni in mare aperto, in attesa di comunicazioni, nelle acque ...

Saldi invernali 2019/ Allarme Codacons : 'Si preannuncia un flop per le vendite' : Saldi invernali 2019, il Codacons: 'Si preannuncia un flop per le vendite'. Secondo Rienzi ' appaiono inutili e obsoleti e andrebbero eliminati del tutto'.