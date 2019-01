huffingtonpost

: Alessandra Moretti: 'Ricevo decine di insulti al giorno, ma non cambio e rivendico Ladylike' - HuffPostItalia : Alessandra Moretti: 'Ricevo decine di insulti al giorno, ma non cambio e rivendico Ladylike' - brainandsoccer : @ale_moretti Chi insulta sui social lo fa perché si sente protetto proprio da una forma di comunicazione per il tra… - StefanoGiraudo : RT @ale_moretti: Grazie a @aleferri82 per l’intervista -

(Di domenica 6 gennaio 2019) Una frase sessista di un consigliere comunale di centrodestra, Stefano Monegato, postata sulla pagina Facebook, ha scatenato una nuova polemica social. Poi le scuse, accettate da, consigliere Pd della Regione Veneto, che però non ha ancora deciso se procederà o meno per le vie legali.La frase incriminata. "È stata trombata dappertutto, nel senso in Regione, a Vicenza e nel partito... Sta dando una "mano" a un membro del partito..."Glisui social fanno ormai parte delle sue giornate. "Negli ultimi sei mesi sono diminuiti. Direi qualche decina alcomunque" dice in un'intervista al Corriere del Veneto. "Ho sempre rivendicato il fatto che la donna non deve mai perdere la propria femminilità anche quando riveste incarichi importanti. Ma questo non può giustificareo allusioni sessiste"... "Lo dico sempre anche ...