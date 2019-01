Alba Parietti ' Ho rischiato di morire sotto un tir | e quel rumore non si dimentica' | La

Alba Parietti a La prima volta : il racconto choc del suo incidente : La prima volta: Alba Parietti parla dell’incidente d’auto in cui ha rischiato di morire Come abbiamo accennato qualche giorno fa nell’articolo dedicato alle anticipazioni della puntata de La prima volta di oggi, Alba Parietti da Cristina Parodi è tornata a parlare del drammatico incidente d’auto avvenuto nel 2004, in cui ha rischiato la vita assieme al suo compagno. Lo ha fatto per vivere su Rai1 una prima volta davvero ...

Cristina Parodi invita Alba Parietti - che parla del suo incidente d’auto : Alba Parietti, ospite di Cristina Parodi, racconta l’incidente stradale del 2004 Sarà Alba Parietti l’ospite più importante di Cristina Parodi nella puntata de La prima volta di domenica 6 gennaio 2019: la conduttrice e opinionista, nel salotto domenicale dell’ex padrona di casa de La vita in diretta, stando a quanto rivelato da un comunicato pubblicato sul sito dell’Ufficio Stampa della Rai, tornerà a parlare del ...

Rai - l'indiscrezione impensabile : un programma ad Alba Parietti - altro che sovranismo : Un'indiscrezione molto poco sovranista sul futuro della Rai. O meglio, su un futuro programma della Rai. Voci di cui dà conto il settimanale Vero, secondo il quale Alba Parietti, 57enne, potrebbe presto avere un programma tutto suo, in onda su una delle reti di Viale Mazzini. Un progetto ancora mist

Alba Parietti - l’indiscrezione : “Avrà uno show tutto suo in Rai” : Alba Parietti, gossip del settimanale Vero: “Programma tutto suo in Rai” È un gossip riportato dal settimanale Vero quello che vede protagonista Alba Parietti, showgirl e conduttrice di successo. Dopo una lunga serie di ospitate in veste di apprezzata opinionista, la 57enne potrebbe tornare in auge come presentatrice con l’arrivo dell’anno nuovo. Già, perché secondo […] L'articolo Alba Parietti, ...

Alba Parietti fregata - 'chi le soffia il posto - all'ultimo'. Giallo : cos'è successo ai piani alti di Mediaset : Si mette male per Alba Parietti . Secondo Giuseppe Candela di Dagospia , a Mediaset si sarebbe verificato un ribaltone per il ruolo di opinionista dell'imminente edizione dell' Isola dei famosi . Non ...

Alba Parietti in lacrime a ‘Vieni da me’ : “Quest’anno ho dovuto fare una cosa orribile” : Alba Parietti in lacrime. La showgirl italiana è stata ospite del programma ”Vieni da me” condotto da Caterina Balivo. Nella puntata in onda lunedì 17 dicembre ha racconta il suo anno, tra passato, presente e futuro. Un anno doloroso per Alba Parietti, che nei scorsi mesi ha dovuto prendere una decisione molto difficile. E proprio a Caterina Balivo, per la prima volta da quell’avvenimento, Alba ha raccontato quei dolorosi ...

Alba Parietti in lacrime a Vieni da me : «Quest'anno ho dovuto fare una cosa orribile» : Alba Parietti in lacrime. Tra passato, presente e futuro, Alba ripercorre il suo 2018: «Il ricordo più doloroso di quest'anno? Non ho dubbi a rispondere, ho dovuto fare una cosa...

Vieni da me - Alba Parietti in lacrime : ‘Ho dovuto fare una cosa orribile’ : “Quest’anno ho dovuto fare una cosa orribile”. Chi parla è Alba Parietti, che ospite di Caterina Balivo a Vieni da me nella puntata in onda lunedì 17 dicembre racconta il dolore più grande del suo 2018, quando cioè insieme al figlio e alla governante ha dovuto mettere fine alla vita dell’adorato cane malato. Visibilmente commosa la Parietti spiega: “Abbiamo cercato di capire come tenerlo ancora in vita, perché stava ...

Alba Parietti a Vieni da me/ 'Sono una mamma ossessiva di un figlio unico. Le malelingue? Insulto a mia volta' : Alba Parietti, ospite di Vieni da me, sceglie cosa tenere e cosa buttare prima della fine dell'anno: dal figlio alle malelingue fino alla morte del cane.

Alba Parietti provata a Vieni da Me : “Ho fatto una cosa orribile” : Vieni da Me, Alba Parietti dispiaciuta: “Ho dovuto fare una cosa orribile” Intervista molto toccante quella rilasciata da Alba Parietti oggi a Vieni da Me. La conduttrice-opinionista ha infatti raccontato quello che per lei è stato il giorno più doloroso di questo 2018 che sta per concludersi, ossia quello della morte del suo adorato cane, al quale era molto legata anche sua mamma, che oggi non c’è più. “Quel giorno se ne ...

Isola dei Famosi 2019/ Anticipazioni e cast : Alba Parietti opinionista - Onestini e Moser i più richiesti : Isola dei Famosi 2019, Anticipazioni e cast: Alba Parietti opinionista? Tra i naufraghi, i gettonati sono Ignazio Moser e Luca Onestini.

Il sexy "sondaggio" di Alba Parietti : 'Tragedia della casalinga inquieta nel delirio pre natalizio. Telefono alle amiche? Stalkerizzo un ex fidanzato a caso? Leggo finalmente un libro fino alla fine? Vedo un film? Vedo il grande fratello? ...

Isola dei Famosi 2019/ Data d'inizio e primi nomi del cast : Alba Parietti opinionista con Valeria Marini? - IlSussidiario.net : La nuova edizione dell'Isola dei Famosi sta per prendere il via. Ecco la Data d'inizio ufficiale e le ultimissime indiscrezioni sul cast verso l'Honduras.

Alba Parietti : età - altezza - peso - marito e figlio : La sua fama è cresciuta tra gli anni Novanta e Duemila, ma l’esordio nel mondo dello spettacolo di Alba Parietti è avvenuto nel 1977 in teatro, con ”L’importanza di chiamarsi Ernesto”. Dagli anni Ottanta ad oggi, Alba Parietti è sempre rimasta sulla cresta dell’onda, anche se con periodi altalenanti. Per un po’ anche cantante, ma è principalmente attrice, conduttrice e, negli ultimi tempi, opinionista. Negli anni Ottanta ...