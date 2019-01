50 anni di Woodstock | a Bethel torna il concerto del secolo

1969-2019 : dall’Apollo 11 a Woodstock - ecco gli eventi che 50 anni fa cambiarono la società : Tra gli anniversari che vanno ricordati in occasione dell’inizio del 2019, un posto speciale spetta al 1969: ecco alcuni eventi memorabili, che hanno cambiato la società e il costume. 20 luglio: l’Apollo 11 entra nella storia. il modulo Lem tocca il suolo lunare alle 20:18. Sei ore dopo scende Neil Armstrong e pronuncia la celebre frase: “Un piccolo passo per l’uomo, un balzo gigantesco per tutta l’umanità“. ...

Ritorna Woodstock - dopo 50 anni : Dal 2000 a oggi, stiamo ricordando tutti gli anniversari possibili, forse per esorcizzare un presente poco entusiasmante. Solo nel 2018 ci sono state le celebrazioni per i 100 anni dalla fine della ...

Woodstock - 50 anni dopo : in agosto nuovo show nei luoghi del 1969 : Milano, 29 dic. , askanews, - Quasi cinquanta anni fa, nel fango e in un clima di esaltazione forse unica, andava in scena il festival musicale di Woodstock, poi divenuto leggenda. Sul palco, in quell'...

Ufficiale : Woodstock tornerà 50 anni dopo : Ottime notizie per tutti gli amanti della musica. dopo i rumors degli scorsi mesi su un probabile ritorno del festival di Woodstock, manifestazione simbolo della cultura hippie degli anni Sessanta e autentico simbolo di una generazione libera e ribelle, ora arrivano le conferme ufficiali. Un grande festival tornerà la prossima estate, esattamente cinquant'anni dopo. L'evento L'annuncio Ufficiale arriva dall'associazione culturale non-profit ...