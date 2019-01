Zambrotta | ' La Juve ha CR7 | ma ora l' Inter ha Marotta Nazionale? Non direi di no'

Zambrotta : 'Ronaldo alla Juve? Ci dimentichiamo di un colpo dell'Inter' : Gianluca Zambrotta commenta a Sky Sport le strategie delle big di Serie A: 'La Juventus è una società sempre attiva sul mercato, ha preso Cristiano Ronaldo non solo per l'aspetto del marketing ma anche per i risultati in Champions ...

Zambrotta racconta Milan-Juve : dalla finale di Champions al gol di Muntari : Gianluca Zambrotta, ex terzino di Juventus e Milan , si appresta a osservare la sfida tra due delle sue ex squadre questa sera a San Siro. Ne ha parlato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport : La Juve è favorita, forte del +10 in classifica sui rossoneri. La sconfitta in Champions può toglierle certezze? 'Assolutamente no. Con lo United meritava di vincere due o tre a zero, la Juve ...