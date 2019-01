Zambrotta in Nazionale al fianco di Mancini? “Accetterei | ma per ora nulla di concreto”

sportfair

(Di sabato 5 gennaio 2019) Gianluca Zambrotta potrebbe prendere il posto di Angelo Gregucci nello staff della Nazionale italiana "Al momento l'unico contatto con la Figc è per il consiglio federale al quale partecipo una volta al mese, ma se arrivasse questa chiamata, alla Nazionale non si dice mai di no". Gianluca Zambrotta si esprime così in merito alla possibilità di entrare nello staff del ct azzurro Roberto Mancini, dopo l'addio di Angelo Gregucci passato alla Salernitana. "Con una grande persona e un grande allenatore come mister Mancini avrei solo da imparare", aggiunge il campione del mondo 2006 ai microfoni di Sky Sport.