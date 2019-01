Wta Shenzhen | trionfa Sabalenka | Riske sconfitta al terzo set

Wta Shenzhen - trionfo per Sabalenka : Riske sconfitta al terzo set : Shenzhen, CINA, - Aryna Sabalenka firma l'albo d'oro dello 'Shenzhen Open', torneo Wta International da 750mila dollari di montepremi, che si è concluso sul cemento di Shenzhen, in Cina , uno dei tre ...

Tennis - tornei Wta : a Shenzhen si impone Aryna Sabalenka - ad Auckland finale Goerges-Andreescu : Il torneo WTA International di Shenzhen incorona la bielorussa Aryna Sabalenka, che nel tour de force odierno (semifinali e finale giocate nel giro di poche ore) rimonta e batte nell’atto conclusivo la statunitense Alison Riske con il punteggio di 4-6 7-6 (2) 6-3 dopo due ore e undici minuti di battaglia. Nel torneo WTA International di Auckland invece è stata decisa la finale: si affronteranno la tedesca Julia Goerges, che supera la ...

Wta Shenzhen – Sharapova costretta al ritiro : Sabalenka in semifinale : Maria Sharapova non ce la fa: la tennista russa costretta al ritiro durante il secondo set dei quarti di finale del torneo WTA di Shenzhen Non c’è pace per Maria Sharapova: la tennista russa, tornata in campo dopo un lungo periodo di recupero dall’infortunio alla spalla, nel torneo WTA di Shenzhen. In campo nella notte italiana contro la bielorussa Sabalenka, per i quarti di finale del torneo cinese, Maria Sharapova è stata ...

Wta Shenzhen - quarti di finale rinviati a domani per la pioggia : ROMA - pioggia protagonista allo 'Shenzhen Open', torneo Wta International da 750mila dollari di montepremi, in corso sul cemento di Shenzhen , in Cina , uno dei tre appuntamenti che inaugurano la ...

Wta Shenzhen - Sharapova vola ai quarti di finale : Shenzhen, CINA, - Maria Sharapova è nei quarti di finale dello 'Shenzhen Open', torneo Wta International da 750mila dollari di montepremi, in corso sul cemento di Shenzhen, in Cina , uno dei tre ...

Wta Shenzhen – Maria Sharapova sorride - la russa soffre ma avanza in tabellone grazie al ritiro della Wang : Sotto di un set ma in rimonta nel secondo, la russa sfrutta l’infortunio dell’avversaria e accede al turno successivo del torneo di Shenzhen Tutto è bene quel che inizia… male. Maria Sharapova accede ai quarti di finale del torneo WTA di Shenzhen, sfruttando l’infortunio della cinese Wang, in vantaggio di un set sulla russa. Una partita cominciata malissimo per Masha, riuscita però (quasi) a rimontare la propria ...

Tennis – Wta Shenzhen - Sharapova vola agli ottavi di finale : Bacsinszky battuta in due set : Maria Sharapova vola agli ottavi di finale del torneo WTA di Shenzhen, la russa ha battuto in tre set Timea Bacsinszky Maria Sharapova batte facilmente Timea Bacsinszky ai sedicesimi di finale del torneo WTA di Shenzhen. In Cina, sul cemento dello Shenzhen Longgang Sports Center, la Tennista russa con i parziali di 6-2, 7-6 ottiene il pass per gli ottavi di finale, dove incontrerà la 17enne Xinyu Wang. Ad uno dei suoi primi impegni di ...