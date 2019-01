Wanda Nara “cavalca” un toro meccanico | il finale è… rocambolesco! VIDEO

Wanda Nara - sfida il toto meccanico : finisce malissimo : Wanda Nara , in vacanza in Argentina per le feste natalizie, non ha rinunciato a uno dei divertimenti più tradizionali del suo Paese e in un locale ha sfidato il toro meccanico . Solito top ...

Wanda Nara - in Argentina lo shooting è hot : la moglie di Icardi esagerata in perizoma [VIDEO] : Wanda Nara sul set fotografico è esagerata: l’atmosfera dello shooting diventa bollente con la moglie di Mauro Icardi in perizoma Wanda Nara in queste ore è protagonista di uno shooting fotografico in Argentina, dove sta trascorrendo le vacanze con la famiglia. La bellissima moglie di Icardi è gettonatissima nel suo Paese natio ed ambita per servizi di moda e fashion. La splendida Wags ha ancora una volta deliziato i suoi fan social, ...

Wanda Nara - video porno virale su Whatsapp : ma è davvero la signora Icardi? : Un video pornografico con presunta protagonista Wanda Nara gira su Whatsapp ed è arrivato anche in redazione a Leggo.it. Il video è diventato velocemente virale negli ultimi...

Bufera in casa Icardi-Nara : Wanda pubblica una FOTO con Maxi Lopez - il commento al veleno della sorella di Mauro : La FOTO postata da Wanda Nara con Maxi Lopez scatena l’ira della cognata: è ancora guerra in casa Icardi La famiglia Icardi-Nara crea sempre scompiglio e, in un modo o nell’altro, fa parlare di sè, mettendosi sempre al centro dell’attenzione. L’attaccante dell’Inter, la moglie e l’intera famiglia, sono volati in Argentina per trascorrere il Capodanno e godersi qualche giorno di vacanza prima del ritorno ...

Bufera in casa Icardi-Nara : Wanda pubblica una FOTO con Maxi Lopez - il commento al veleno della sorella di Mauro : La FOTO postata da Wanda Nara con Maxi Lopez scatena l’ira della cognata: è ancora guerra in casa Icardi La famiglia Icardi-Nara crea sempre scompiglio e, in un modo o nell’altro, fa parlare di sè, mettendosi sempre al centro dell’attenzione. L’attaccante dell’Inter, la moglie e l’intera famiglia, sono volati in Argentina per trascorrere il Capodanno e godersi qualche giorno di vacanza prima del ritorno ...

Wanda Nara - video porno virale su Whatsapp : ma è davvero la signora Icardi? : Un video porno con presunta protagonista Wanda Nara gira su Whatsapp. Wanda Nara: «Io libera e bella. Non vorrei Cr7, per me c'è solo Mauro Icardi» Wanda Nara...

Ivana Icardi distrugge Wanda Nara : la famiglia di Maurito si “spacca” : Ivana Icardi e Wanda Nara non se le sono mandate a dire sui social, uno scambio di battute molto piccate hanno acceso una lite in famiglia Ivana Icardi distrugge Wanda Nara. Non è la prima volta che la sorella di Maurito, capitano dell’Inter, ha qualcosa da ridire sul comportamento della moglie Wanda. Stavolta però la sorella del centravanti ci è andata giù pesante contro la showgirl argentina. “Dimmi con chi vai e ti dirò chi ...

Wanda Nara più sexy che mai : il post social per augurare un buon weekend è… bollente [FOTO] : Wanda Nara sexy e provocante sui social: l’augurio di un “buon weekend” ai follower è piccante Wanda Nara è una delle donne più chiacchierate del momento. La moglie di Mauro Icardi riesce sempre a far parlare di sè per diversi motivi: dal rinnovo del marito con l’Inter alle scollature profonde nelle sue apparizioni in tv. Sempre sensuale e piccante, Wanda Nara non si smentisce mai ed è proprio con uno scatto ...

Wanda Nara provoca i suoi follower su Instagram : l'ultimo scatto è da urlo : Wanda Nara è la sexy moglie e agente di Mauro Icardi , capitano e bomber dell'Inter. La bella 32enne argentina, inoltre, è uno dei volti di punta della trasmissione di Italia Uno Tiki Taka che va in ...

Cori razzisti - Wanda Nara rivela : "Fascia ad Asamoah? Mauro direbbe sì" : Per il calcio sono giorni particolari. Anzi, molto difficili: i Cori razzisti piovuti contro Koulibaly durante il match tra Inter e Napoli non sono passati inosservati e l'aggressione degli ultrà ...

Tiki Taka – Inter - fascia ad Asamoah come segnale contro il razzismo? Wanda Nara : “ho parlato con Icardi e…” : Nel corso della trasmissione Mediaset ‘Tiki Taka’, Wanda Nara ha parlato della possibilità che Mauro Icardi possa cedere la fascia di capitano dell’Inter al compagno Asamoah come segnale contro il razzismo Inter-Napoli continua a far parlare di sè. Tanto sulle pagine dei giornali, quanto nei salotti televisivi, l’argomento principale continuano però ad essere gli episodi di violenza, fisica e verbale, capaci di far ...

Ivana Icardi attacca Wanda Nara : "Lei pensa solo ai soldi" : Wanda Nara e Mauro Icardi non hanno un buon rapporto con la sorella del bomber e capitano argentino dell'Inter. Ivana, infatti, in questi mesi ha punzecchiato più di una volta la cognata rea di aver ...

Wanda Nara e il vestito natalizio sexy : lo scatto manda in tilt i follower : Wanda Nara e Mauro Icardi hanno festeggiato in famiglia il Natale con i loro cinque figli: Isabela e Francesca avuti dalla bella argentina e dal capitano dell'Inter, e gli altri tre figli maschi avuti ...

Wanda Nara fa impazzire i tifosi - : Wanda Nara su Instagram scatena ancora i suoi followers. Nell'ultimo post natalizio la moglie-agente del bomber dell'Inter Mauro Icardi ha sfoggiato un abito di Philippe Plein, stilista molto amato ...