Vita in diretta | Francesca Fialdini criticata risponde in studio ai telespettatori

Kledi Kadiu parla di Maria De Filippi a La Vita in Diretta : La Vita in Diretta: Kledi Kadiu dice la sua su Maria De Filippi Kledi Kadiu oggi ospite a La Vita in Diretta. E in questa circostanza ha parlato della sua Vita, del suo passato difficile e della sua carriera come ballerino. Ma non è finita qua perchè Kledi Kadiu a La Vita in Diretta è tornato a parlare anche di Maria De Filippi, asserendo: “Maria è stata una persona che nel tempo ha dimostrato fiducia nei miei confronti…Negli anni è ...

Francesca Fialdini ‘malata’ a La Vita in Diretta : le parole di Timperi : La Vita in Diretta: Francesca Fialdini ha l’influenza. Gli auguri di Timperi Francesca Fialdini malata a La Vita in Diretta. A rivelarlo è stato poco fa il suo collega Tiberio Timperi. Difatti quest’ultimo oggi, a inizio puntata, ha rivelato che proprio in questi giorni pare ci sia il picco dell’influenza in Italia. E poco dopo, rivolgendosi a Francesca Fialdini, ha dichiarato schiettamente: “Ti auguro una pronta ...

Francesca Fialdini - "riempita di insulti sui social per una domanda"/ A La Vita in Diretta replica agli haters : Francesca Fialdini, "riempita di insulti sui social per una domanda". A La Vita in Diretta replica agli haters che l'avevano attaccata

Paolo Fox : nuove previsioni sull’oroscopo 2019 a La Vita in diretta : Oroscopo Paolo Fox del 2019: a La vita in diretta le previsioni di tutti i segni E’ intervenuto nella puntata de La vita in diretta di oggi Paolo Fox, ospitato dal padrone di casa Tiberio Timperi, per svelare altre previsioni del suo oroscopo 2019, segno per segno. L’astrologo di Rai2, da anni volto di punta delle trasmissioni di Michele Guardì I Fatti Vostri e Mezzogiorno in Famiglia, lo ricordiamo, ha già reso note le sue ...

La Vita in diretta - Francesca Fialdini a nudo : 'Sono una donna contemporanea' - la toccante confessione : 'Sono una donna contemporanea': Francesca Fialdini , 39enne conduttrice de La vita in diretta , è single e non ha figli ed è felice. 'Penso di essere un modello di donna contemporanea che magari è più ...

Vita in diretta - Tiberio Timperi e la tragica gaffe su Amadeus : 'Lo metto in sottofondo e...'. Terremoto Rai : Disastrosa gaffe per Tiberio Timperi su Amadeus a La Vita in diretta . Il conduttore ha salutato il pubblico nell'ultima puntata del 2018 annunciando lo spettacolo di Raiuno per San Silvestro, L'anno ...

San Pietro Apostolo - la novità di Radio Accademy in diretta dai villaggi turistici Eurecastyle : Antonella Pingitore , classe 1994 e Christian De Fusco , classe 1992, sono impegnati da tempo nel mondo dello spettacolo e della musica. Ricordiamo che Radio Accademy nasce ed avvia le trasmissioni ...

Francesca Fialdini - conduttrice de La Vita In Diretta ricorda il grande Fabrizio Frizzi : Venerdì 28 dicembre è andata in onda su Rai Uno l'ultima puntata di quest'anno con la trasmissione 'La Vita In Diretta', condotta da Francesca Fialdini e Tiberio Timperi. Nel corso dell'appuntamento c'è stato un momento per ricordare i personaggi del mondo dello spettacolo che ci hanno lasciato nel 2018: ma l'attenzione principale è stata riservata all'indimenticabile Fabrizio Frizzi. Sono state mandate delle immagini attraverso le quali è stata ...