Virtus Roma | domani la ' Teddy bear toss' al Palazzo dello Sport

Coppa Italia 2018 - date e orari degli ottavi di finale : apre Lazio-Novara - chiude la Roma con la Virtus Entella : Perché il calcio non si ferma mai, neanche durante le feste. E, a questo giro, nemmeno in Italia . La Serie A, infatti, terrà i tifosi incollati davanti alla televisione durante il Natale. Il ...

Basket Serie A2 - ON Sharing Mens Sana supera la capolista Virtus Roma : La cronaca capolista in campo con Moore, Santiangeli, Sandri, Landi, Sims. La ON Sharing risponde con Marino, Morais, Radonjic, Pacher e Poletti. Pronti via: 4-0 ospite con due liberi di Landi e un ...