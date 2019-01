Valverde | l’allenatore del Barcellona si sbilancia sul futuro

calcioweb.eu

(Di sabato 5 gennaio 2019) "Ho un contratto con ile c'è una buona sintonia con il club". Sono le importanti dichiarazioni tecnico dei blaugrana, Ernesto, alla vigilia della gara di campionato col Getafe. "Alla fine della stagione ne riparliamo e dobbiamo decidere, ma siamo pronti per prolungare. Non siamo nemmeno a metà stagione, ma c'è sempre stata una buona armonia. Se perdi una partita, è ovvio che hai subito una taglia sulla testa, ma ho un contratto con il Barça e lo rispetteremo da entrambe le parti".Sul Real Madrid: "Lo ribadisco, li considero ancora rivali per il titolo. A volte le distanze sembrano enormi ma non poi così tanto. La classifica quest'anno è più corta".