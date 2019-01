Valentina Dallari | ' Uomini e Donne mi ha aiutato a fare la dj' Sfogo su Instagram | ' ma

Valentina Dallari ha un imprevisto e si sfoga : “Mazzata nei denti” : Valentina Dallari fa una confessione inaspettata sui social Valentina Dallari sembrerebbe essere stanca di Facebook: l’ex tronista di Uomini e Donne ha infatti confessato su Instagram che ogni mattina le viene l’angoscia quando apre il famoso social network perchè la prima cosa che compare sono le foto ricordo di qualche anno fa. Valentina ha commentato in questo modo il suo stato d’animo: “Uno è felice, lo apre senza ...

Valentina Dallari rivela : “Ex fidanzati traditori - mazzate nei denti” : Valentina Dallari rivela: “Ex fidanzati traditori, mazzate nei denti”. Le parole dell’ex tronista di Uomini e Donne Valentina Dallari, ex tronista di Uomini e Donne, si sta lasciando alle spalle il periodo più buio della sua vita, quello segnato dall’anoressia, con conseguente ricovero in una clinica specializzata. Oggi la vita è tornata a sorriderle e […] L'articolo Valentina Dallari rivela: “Ex fidanzati ...

Uomini e Donne news - Valentina Dallari torna single : è finita con Alessandro : Uomini e Donne news, Valentina Dallari di nuovo single: è finita con il fidanzato Alessandro Valentina Dallari è tornata ad essere single. A farsi sfuggire quest’indiscrezione è stata l’ex tronista di Uomini e Donne in persona sui social. Nel rispondere ad un fan su Instagram, infatti, la bella Valentina ha confermato di aver chiuso con […] L'articolo Uomini e Donne news, Valentina Dallari torna single: è finita con Alessandro ...

Uomini e Donne - Valentina Dallari : "Credevo di non arrivarci neanche a questo Natale. Quest'anno - gioie e tortellini!" : E' un Natale speciale per Valentina Dallari, la dj bolognese ed ex tronista di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi che tornerà in onda dopo la pausa natalizia, reduce da una lunga battaglia contro l'anoressia e da una lunga permanenza all'interno di una struttura specializzata.Valentina Dallari ha trascorso il Natale in famiglia, lasciandosi andare, senza problemi, alle gioie della tavola. L'ex tronista, sempre nel ...

Uomini e Donne news : Valentina Dallari fa una confessione choc : Valentina Dallari ricorda il Natale dell’anno scorso: la confessione Valentina Dallari ha fatto una confessione durante il giorno di Natale: l’ex tronista di Uomini e Donne ha caricato sul suo profilo Instagram una foto in cui nella didascalia dell’immagine ha affermato che ieri è stata per lei una giornata molto significativa. Valentina Dallari ha quindi ricordato che esattamente un anno fa aveva pranzato solo con una ...

News UeD - Valentina Dallari blog aperto in un giorno speciale : “Molto emozionata” : Valentina Dallari apre il suo blog oggi: è un giorno speciale Il blog di Valentina Dallari è online! Le News di Uomini e Donne di oggi riguardano proprio l’ex tronista, che sta meglio e con il suo ultimo post su Instagram ha comunicato il grande evento. In molti aspettavano questo giorno perché da oggi sarà […] L'articolo News UeD, Valentina Dallari blog aperto in un giorno speciale: “Molto emozionata” proviene da Gossip ...

Valentina Dallari APRE UN BLOG / 'Sono stata 8 mesi in un ricovero per disturbi alimentari - mi ha salvata' : VALENTINA DALLARI APRE un BLOG nel giorno del suo 25esimo compleanno. L'ex tronista di Uomini e Donne parlerà della sua battaglia contro l'anoressia

Valentina Dallari - L'ASSURDA POLEMICA ONLINE/ La maglia di PornHub e il grande annuncio : 'Sono guarita!' - IlSussidiario.net : VALENTINA DALLARI, L'ASSURDA POLEMICA dei follower dopo uno scatto con la maglia di un famoso sito a luci rosse, ecco la sua risposta.

Valentina Dallari - siti per adulti? “Adoro - ci van tutti”. È polemica : Valentina Dallari si ritrae in una foto con la maglietta di un sito per adulti: scoppia la polemica con i fan. L’ex tronista si spiega: “Lo adoro, ci van tutti. Peggio rubare no?” Valentina Dallari, ex tronista di Uomini e Donne, ha scatenato una curiosa polemica su Instagram, dopo essersi ritratta con indosso una maglietta […] L'articolo Valentina Dallari, siti per adulti? “Adoro, ci van tutti”. È polemica ...

Valentina Dallari ha vinto la sua battaglia contro l'anoressia : 'Vi devo tutto' : Valentina Dallari era arrivata a pesare 39 chili per un metro e 75 cm d'altezza. Il suo è stato un vero e proprio calvario, iniziato dopo la fine della sua relazione con Andrea Melchiorre nel settembre del 2015. I due si erano conosciuti nel programma Uomini e Donne, quando la giovane emiliana era seduta sul trono. Il loro amore, però, durò per pochi mesi, concludendosi anche malissimo, tra accuse e offese reciproche. Da quel momento, a poco a ...

Uomini e Donne news - Valentina Dallari è guarita : “Vi devo tutto” : Uomini e Donne news, Valentina Dallari termina il suo lungo percorso di guarigione Dopo lunghi e pesanti mesi di cure, oggi Valentina Dallari annuncia di aver concluso il suo percorso di convalescenza. L’abbiamo spesso vista sui social non in brillantissima forma a causa dei disturbi alimentari di cui soffriva. Era stata la stessa ex tronista […] L'articolo Uomini e Donne news, Valentina Dallari è guarita: “Vi devo tutto” ...

U&D Valentina Dallari contro Victoria’s Secret : L’ex protagonista di “Uomini e Donne” Valentina Dallari, si scaglia contro Victoria’s Secret. La nota marca infatti sarebbe rea di utilizzare nella sua ultima sfilata modelle troppo magre, cosa che ha dato fastidio a Valentina ha sofferto di gravi disturbi alimentari. La Dallari ha infatti iniziato il suo sfogo social postando un’immagine del Victoria’s Secret Fashion Show: “Non venitemi a dire ha sottolineato su “Instagram” che Winnie Harlow ...