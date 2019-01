Usa | Trump in difficoltà sull’economia usa lo shutdown | “Avanti per anni” E pensa a

Trump fa volare l'economia Usa : creati 2 - 6 milioni di posti di lavoro : A rendere noti i dati dell'economia americana, il Dipartimento del lavoro degli Stati Uniti che ricorda come a dicembre 2018, le aziende Usa hanno assunto più del previsto. Come scrive Tgcom24 , ' ...

Powell - Fed - 'resiste' a Trump. Spiragli sui dazi tra Usa e Cina - le Borse recuperano : La Casa Bianca parla di corsa all'occupazione e, dipingendo un'economia americana forte, dice senza mezzi termini: 'non c'è recessione in vista'. - Apple 'perde' 9 miliardi dagli iPhone e dà la colpa.

Usa - braccio di ferro tra Trump e dem : 21.30 "Teso" l'incontro con il presidente Usa Trump per Nancy Pelosi,presidente della Camera. "No" dei democratici alla richiesta di fondi per il muro finché lo 'shutdown' non sarò finito (14° giorno) Trump ribadisce:"Serve muro con Messico di cemento o acciaio".Poi,l'incontro al Congresso è stato "produttivo, anche se senza accordo".E "Pelosi ha detto che non cerca un mio impeachment". Dico io: difficile per chi fa un "grande lavoro" Ma il ...

Moavero in Usa : per Donald Trump su F35 e Muos non si può negoziare : The Donald ti dà carta bianca, sempre nell'ottica di "America first", ma non fa sconti. Ti riconosce un ruolo primario nella disastrata cabina di regia sulla Libia (geopoliticamente parlando, un Paese irrilevante per Washington), plaude per la linea della fermezza sui migranti, ma sui programmi di spesa che stanno a cuore all'amministrazione Trump (Nato, F-35, Muos) non c'è niente da negoziare, solo impegni da rispettare. ...

Usa - aumentano gli occupati : +2 - 64 milioni posti di lavoro nel 2018 - Trump : 'Ottimi numeri' : Fed, Powell: "Il 2018 un buon anno per economia Usa" - Il 2018 "è stato un buon anno per l'economia americana". Lo afferma il presidente della Fed, Jerome Powell, sottolineando che i dati economici ...

Camera Usa approva legge anti-shutdown. Torna ipotesi impeachment Trump : ... ha spiegato, sarebbe molto divisiva: 'Non dovremmo mettere sotto accusa per una ragione politica, e non dovremmo nemmeno evitare l'impeachment per una ragione politica'. Ricevi aggiornamenti su ...

Usa - la speaker della Camera non esclude l'impeachment di Trump - Il monito al presidente : 'Rispettare la verità' : La nuova speaker della Camera dei Rappresentati americana, Nancy Pelosi , ha annunciato che i democratici attenderanno e valuteranno gli esiti dell'inchiesta del procuratore speciale Robert Mueller ...

Usa : tredicesimo giorno di shutdown ed un nulla di fatto per Trump : Per la democratica Nancy Pelosi , che oggi, giovedì 3 gennaio, è subentrata alla guida della nuova Camera dei Rappresentanti a trazione democratica, non c'è nulla che il Presidente Donald Trump possa ...

Nasce l’alleanza fra Bolsonaro e Trump - Araujo vola in Usa. Superministro brasiliano omaggia Falcone e Borsellino : Appena insediato Jair Bolsonaro, a Washington si celebra già l'alleanza fra il neopresidente brasiliano e l'amministrazione Trump. Il neoministro degli Esteri brasiliano Ernesto Araujo ha fatto visita al segretario di Stato Mike Pompeo, e i due in conferenza stampa hanno celebrato i valori condivisi fra i due paesi. Bolsonaro è stato eletto su una piattaforma che esalta la sicurezza, promette pugno di ferro contro crimine, corruzione e ...