Uomini e Donne | Gemma Galgani | frecciatina a Rocco? “Domani è un altro giorno”

Anticipazioni Uomini e Donne - Gemma non ha pace : Paolo la rimpiazza con un'altra : Ieri 4 gennaio, nonostante la pausa natalizia che si avvia a concludersi il 7 gennaio, c'è stata una nuova registrazione del trono over di Uomini e Donne [VIDEO], il popolarissimo spettacolo televisivo condotto ed ideato da una delle protagoniste più illustri della televisione italiana, Maria De Filippi. Anche quest'ultima puntata non è stata priva di colpi di scena. A fare da mattatrice è stata, come sempre, Gemma Galgani. Infatti, secondo le ...

Uomini e Donne - Marco Firpo : "Contattato per tornare in trasmissione" : Uomini e Donne sta per ripartire dopo la consueta pausa natalizia e un cavaliere amato delle passate edizioni del dating show di Canale 5 sarebbe stato ricontattato dalla redazione affinché possa partecipare alle nuove registrazioni della trasmissione di Maria de Filippi. Si tratta di Marco Firpo, vecchia fiamma di Gemma Galgani, che ha rivelato di essere stato chiamato dalle colonne di DiPiù Tv. Nessuna risposta definitiva sul ritorno ...

Gossip Uomini e Donne : Mara Fasone fidanzata? Il retroscena : Mara Fasone nei guai dopo Uomini e Donne? La segnalazione Negli ultimi mesi l’influencer Deianira Marzano è salita agli onori della cronaca per aver fatto una segnalazione choc sul fidanzato di Giulia Provvedi. E in queste ultime ore ha fatto un’altra segnalazione, che ha già creato mille polemiche sul web. Di cosa si tratta? In pratica Deianira Marzano ha rivelato su instagram di aver sorpreso Mara Fasone di Uomini e Donne in un ...

Uomini e Donne : Giulia Cavaglià delusa da Lorenzo Riccardi : Giulia Cavaglià di Uomini e Donne medita di non corteggiare più Lorenzo? Due giorni fa è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Una puntata in cui ha fatto discutere Lorenzo Riccardi, il quale ha fatto uno scherzo alle due corteggiatrici, scegliendole per finta. Per tale ragione Lorenzo Riccardi ha deluso molto Giulia Cavaglià, la quale si è sfogata sui social. A dire il vero il suo non è stato proprio uno sfogo, ma i like che ha ...

Uomini e Donne : dopo la finta scelta di Lorenzo - Giulia se ne va : Da un po' di giorni a questa parte è trapelata la notizia secondo cui Lorenzo Riccardi ha organizzato una finta scelta a Uomini e Donne per mettere alla prova le sue corteggiatrici. Ebbene, le reazioni delle due ragazze, nel momento in cui hanno scoperto la verità, sono state inaspettate: Claudia è scoppiata a piangere mentre Giulia è stata molto più drastica ed ha deciso di lasciare lo studio. La finta scelta di Lorenzo Lorenzo Riccardi, questa ...

Uomini e donne - crisi di nervi al Trono over : Angela fugge in lacrime - "non torno più". Video compromettente : Finisce in lacrime al Trono over di Uomini e donne. La dama Angela, più volte criticata da Tina Cipollari e Gianni Sperti per i suoi atteggiamenti, non resiste di fronte alla "provocazione" di Tina, che ha fatto preparare alla regia un servizio con tutte le volte in cui la signora ha chiesto informa

Anticipazioni Uomini e donne : la Galgani cambia idea - Marco Firpo potrebbe tornare : Avevamo lasciato Gemma Galgani alle prese con un ritorno di fiamma con Rocco Fredella prima della pausa natalizia del Trono Over. Ma le ultime Anticipazioni di Uomini e donne relative alla registrazione effettuata ieri 4 gennaio segnalano l'ennesima inversione di rotta da parte della dama torinese. Nonostante i baci appassionati scambiati con il piastrellista e l'ammissione di essere attratta fisicamente da lui, Gemma ha deciso di porre fine ...

Anticipazioni Uomini e donne : Angela minaccia di andarsene - Armando parla di Noel : Si è tenuta ieri 4 gennaio una nuova registrazione dedicata al Trono Over di Uomini e donne: protagonisti dame e cavaliere del parterre che hanno raccontato delle novità sulle loro frequentazioni. Non poteva certo mancare lo spazio dedicato a Gemma Galgani che, a sorpresa, ha annunciato la rottura con Rocco Fredella. Nonostante l'avvicinamento avvenuto in precedenza, che aveva fatto pensare ad un positivo epilogo per la coppia, alcuni ...

Anticipazioni Uomini e donne - Over : a sorpresa Gemma chiude con Fredella : Colpo di scena nella registrazione del 4 gennaio dedicata al Trono Over. Le Anticipazioni di Uomini e donne, infatti, segnalano il passo indietro di Gemma Galgani nella sua frequentazione con Rocco Fredella solo poche settimane dopo il loro ritorno di fiamma. Avevamo, infatti, lasciato la coppia alle prese con un riavvicinamento avvenuto dopo la rottura di lei con Paolo Marzotto. Tutto sembrava andare per il meglio, tanto che la coppia si era ...

Spoiler Uomini e Donne - Rocco lascia Gemma : 'Mi ha usato solo per stare in studio' : Ieri, nonostante la pausa natalizia che si interromperà il 7 gennaio, c'è stata una nuova registrazione del trono over di Uomini e Donne, il popolarissimo dating show condotto ed ideato dalla ''regina'' della televisione italiana, Maria De Filippi. Il trono che raduna le ''dame'' e i ''cavalieri'' come al solito regala colpi di scena, a rubarla (la scena) è stata come al solito Gemma Galgani. Infatti, secondo le ultime anticipazioni fornite dal ...

Emanuele Mauti ricoverato in ospedale/ Uomini e Donne : "Me la sono cercata - non lo auguro a nessuno…" : Emanuele Mauti ricoverato in ospedale per colpa delle coliche renali; l'ex di Uomini e Donne confessa di aver trascurato la sua salute.

Uomini e Donne gossip - Lorenzo e Claudia “anni luce lontano”? Pubblico spiazzato : Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi ha definitivamente perso Claudia Dionigi? È tempo di gossip su Uomini e Donne! Oggi si sta parlando molto di Lorenzo Riccardi e ciò che è successo ieri nella registrazione. Il tronista ne ha combinata una delle sue, ormai lo conosciamo bene e c’è da aspettarsi di tutto. Lorenzo è consapevole […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Lorenzo e Claudia “anni luce lontano”? Pubblico spiazzato ...