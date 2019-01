Uno spirito diverso di vivere lo sport

The Cool Kids : sfidare l’età adulta con Uno spirito baby : The Cool Kids è la nuova comedy che Fox Italia trasmetterà nella seconda serata di oggi, 3 dicembre 2018. Nata da Charlie Day di It’s Always Sunny in Philadelphia, la comedy si concentra su un gruppo di pensionati che ha deciso di divertirsi in barba alle regole della casa di riposo. The Cool Kids raccoglie diversi volti noti del piccolo schermo internazionale, per una terza età da vivere con il massimo dell’ironia e della ...