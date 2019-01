Università | Miur | “Più assunzioni oltre il turnover per atenei virtuosi” Studenti | “Si

Bullismo omofobico a scuola - Miur blocca questionario dell’Università dopo la richiesta del Comitato Family Day : “Quel questionario non s’ha da fare”. A finire sul banco degli imputati è un test sul Bullismo omofobico, la violenza di genere e il razzismo che l’Università di Perugia era pronta a somministrare in maniera anonima e online in 54 istituti umbri. A bloccare tutto, senza aver letto le domande, è stato il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti che è intervenuto in merito alla questione sul “Corriere dell’Umbria” dicendo: “Ho parlato con l’ufficio ...