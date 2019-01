Una finale di Supercoppa nata male. Ma come finirà? : Una Supercoppa “nata” male e sulla quale l’UsigRai, appoggiata dalla Fnsi, ha fatto le barricate sin da subito. All’indomani dall’omicidio di Jamal Khashoggi, il segretario del sindacato dei giornalisti Rai, Vittorio Di Trapani, è stato il primo a promuovere la protesta e l’indignazione nei confronti dei principi sauditi. La protesta venne formalizzata anche con l’invio di una formale lettera ...

NBA - il pazzo finale di Warriors-Rockets : Harden decide la gara con Una serie di magie [VIDEO] : Warriors-Rockets è stata la partita dell’anno sino ad ora, un Harden pazzesco ha trascinato Houston alla vittoria su Curry e soci 134-135, è il punteggio della gara più bella della notte, forse già la più bella della stagione NBA. Warriors e Rockets si sono dati battaglia ad Oakland, con la squadra di D’Antoni che ha avuto la meglio dopo un supplementare. Il finale di gara ed il finale del supplementare, sono stati davvero ...

Gotham 5 inizia la corsa verso il finale con Una morte importante : le teorie dei fan diventano realtà nella première : Gotham 5 ha iniziato la sua corsa verso il gran finale con la première andata in onda negli Usa qualche ora fa e che ha aperto, di fatto, l'ultima stagione della serie Fox. Cosa succederà e come andrà a finire per Gordon e i suoi? Ancora è presto per dirlo ma i fan più arguti hanno già portato a segno un bel punto ottenendo la conferma alle loro teorie sul primo "morto eccellente" di questa stagione conclusiva. Proprio gli ultimi trailer e ...

Supercoppa italiana - anche Salvini contro la finale a Gedda : “è Una schifezza” : Matteo Salvini ha parlato del sessismo relativo alla finale di Supercoppa italiana che si giocherà a Gedda il 16 gennaio “Che la Supercoppa italiana si giochi in un paese islamico dove le donne non possono andare allo stadio, se non accompagnate dagli uomini, è una tristezza, una schifezza“. Lo dice Matteo Salvini, in diretta Facebook, riferendosi alla finale di Supercoppa italiana che si svolgerà a Jeddah, in Arabia Saudita, ...

Hopman Cup : Federer in finale - Serena saluta con Una vittoria : TORINO - Di scena il Gruppo B nella sesta giornata della 31esima edizione della Hopman Cup , tradizionale esibizione mista per nazioni organizzata dall' ITF , in programma fino a sabato sul veloce ...

Tennis - ATP Pune 2019 : i risultati degli ottavi di finale. Sconfitto da MUnar Simone Bolelli : Un Jaume Munar in formato NextGen ATP Finals quello visto oggi contro Simone Bolelli: davvero in gran spolvero il giovane spagnolo che negli ottavi di finale dell’ATP di Pune riesce a mandare a casa l’ultimo italiano rimasto in tabellone. Avanzano le migliori quattro teste di serie: oltre all’iberico bene anche Kevin Anderson (primo favorito, che si impone su Djere in due tiebreak), Ernest Gulbis e Gilles Simon. Andiamo a ...

Young Boys - Hoarau : 'Champions? Spero in Una finale tra Juve e PSG' : Queste le sue parole a riguardo sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: 'E' stata sicuramente una delle più belle serate della mia vita. Siamo stati perfetti. Ma la Juventus rimane tra le favorite ...

“Una poltrona per due” - la spiegazione del finale : Come funziona la truffa dei futures e delle arance, visto che ogni vigilia di Natale ci ritroviamo a grattarci la testa

Sarà Una donna lo "Sportivo dell'Anno 2018" di Finale Ligure : 150 atleti di varie discipline coinvolti nell'evento, sei dirigenti sportivi, quattro tecnici, società sportive che operano nel mondo del calcio, del baseball, della pesca sportiva, due società di ...

Mondiale per club - Real Madrid in finale : battuto il Kashima con Una tripletta di Bale : Il Real Madrid si qualifica per la finale del Mondiale per club in corso di svolgimento ad Abu Dhabi. I 'blancos' si impongono per 3-1 sui giapponesi del Kashima Antlers grazie alla tripletta di ...

Squinzi : 'Allegri fra i primi cinque al mondo. Una finale di Champions contro Di Francesco sarebbe bellissima' : Poi il discorso cade sull'attuale tecnico bianconero, che anche in questa stagione si sta divertendo a riscrivere paginate di record: " Max è fra i migliori cinque al mondo . Scherzando ci disse che ...

Il finale de Il Trono di Spade come le Nozze Rosse - Richard Madden prevede Una strage : “Sono solo uno spettatore” : come sarà il finale de Il Trono di Spade? Anche Richard Madden ha voluto dire la sua. Ogni attore del cast ha anticipato qualcosa sull'ultimo episodio della serie, che come si prevede, culminerà con l'attesissima battaglia di Westeros. L'ex Robb Stark della saga fantasy, uscito di scena nella terza stagione, è pessimista al riguardo e prevede un finale degno delle Nozze Rosse. Tante sono le domande che attanagliano i fan di Game of Thrones. I ...

De Laurentiis : 'Finale di Europa League contro il Chelsea? Meglio Una semifinale...' : ROMA - Il Napoli si ritroverà stasera a cena per la classica mangiata pre Natalizia che vedrà tutto lo staff del Napoli riunito a Villa D'Angelo . Ci sarà ovviamente anche il presidente De Laurentiis ...

Pallanuoto - Champions League : come Una finale - domani la sfida Barceloneta-Pro Recco. La partita di Echenique : Di sicuro le rivedremo ad Hannover , a giugno, alle Final Eight . Potrebbe capitare anche in finale. Recco e Barceloneta , finalista e semifinalista della scorsa edizione di Champions League , sono ...