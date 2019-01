Ultras Inter morto | 4 tifosi del Napoli indagati Accusa di omicidio volontario

Morto tifoso Inter - Da Ros ai domiciliari - il gip : “ Ultras dell’Inter minacciato in casa” : Morto tifoso Inter – Dopo l’ultimo Inter rogatorio sono stati concessi i domiciliari a Luca Da Ros, 21 anni, tifoso dell’ Inter arrestato in seguito agli incidenti del 26 dicembre prima di Inter -Napoli che sono costati la vita al tifoso Daniele Belardinelli, lo ha deciso il gip Guido Salvini mentre era stata chiesta la scarcerazione da parte dell’avvocato Alberto Tucci. Luca Da Ros ha fornito ai magistrati ...

Morto tifoso Inter - Ultras del Napoli indagato per omicidio : Novità importanti riguardanti gli scontri prima del match di campionato Inter - Napoli che hanno portato alla morte di un tifoso dell’ Inter . Secondo le ultime novità è stato iscritto stamani nel registro degli indagati per omicidio volontario l’ ultras del Napoli di 25 anni che sarebbe stato alla guida della Volvo B40 station wagon e sequestrata nelle ultime ore e che avrebbe investito Daniele Belardinelli, la notizia arriva ...

Tifoso interista morto - il video inedito della guerriglia tra Ultras interisti e napoletani : E’ continuata anche nei giorni festivi l’attività investigativa sul caso dell’aggressione ultrà del 26 dicembre scorso prima di Inter-Napoli, a Milano, che ha portato alla morte di Daniele Belardinelli. Gli uomini della Digos infatti stanno sentendo decine di tifosi, per arrivare all’identificazione dei partecipanti ai disordini. Dopo i riconoscimenti effettuati grazie alla riprese video delle telecamere stradali o di video amatoriali, gli ...

Interrogato capo Ultras - Gip Salvini : “Investimento? Piovella ha confermato che l’auto andava piano” : All’uscita dall’ Interrogato rio al capo ultrà Marco Piovella , fermato in seguito agli scontri verificatisi alla vigilia della partita Inter Napoli, il Gip Guido Salvini dichiara: “ Piovella ha parlato di Daniele Belardinelli e lo ha definito un amico fraterno. Sulle dinamiche dell’incidente che ha causato la morte di Belardinelli ha confermato che l’auto che lo ha investito andava lentamente”. L'articolo ...

Scontri Inter-Napoli - interrogato il capo Ultras nerazzurro arrestato : le parole del suo legale : Marco Piovella è stato sottoposto ad interrogatorio di garanzia, avvalendosi della facoltà di non rispondere in merito all’aggressione E’ terminato l’interrogatorio di garanzia di Marco Piovella, il capo della curva nerazzurra arrestato lo scorso 31 dicembre in seguito all’inchiesta sugli Scontri avvenuti a Santo Stefano prima della partita Inter-Napoli. Uscendo dall’Aula, il suo legale, Mirko Perlino, ha ...