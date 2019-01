Ultrà ucciso a Milano | indagati i quattro tifosi del Napoli sotto interrogatorio

Tifoso ucciso - domiciliari Ultrà Da Ros : 14.55 Luca Da Ros, il Tifoso ultrà dell'Inter arrestato per gli incidenti del 26 dicembre scorso prima della partita Inter-Napoli costati la vita a Daniele Belardinelli, Tifoso del Varese, ha ottenuto i domiciliari . A concederglieli il gip Salvini dopo il lungo interrogatorio ieri davanti ai pm. Il giudice spiega che l' ultrà ha fornito ai magistrati"numerosi dettagli utili" sulle "modalità dell'attacco" e per "risalire ai responsabili ...

Ultrà ucciso a Milano - è giallo sull'uomo al volante : quattro indiziati : quattro maggiorenni e un minore. Erano i passeggeri della Volvo V40 nera indicata come l'auto che ha investito, uccidendolo, il tifoso dell'Inter Daniele Belardinelli. quattro maggiorenni, di età ...

Ultrà ucciso a Milano - quattro tifosi napoletani sotto inchiesta per omicidio volontario : omicidio volontario. È l'accusa pesante, anche se come ipotesi tecnica «a garanzia» per svolgere tutti gli accertamenti, contestata ad un tifoso napoletano di 25 anni e che...