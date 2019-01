Ultrà | 4 tifosi napoletani indagati per omicidio volontario per la morte di Belardinelli

Ultrà ucciso a Milano - indagati i quattro tifosi del Napoli sotto interrogatorio : Sono stati iscritti nel registro degli indagati con l'ipotesi di reato di omicidio volontario i quattro tifosi del Napoli che erano a bordo della Volvo V40 Station Wagon la quale,...

Concessi i domiciliari all'Ultrà Da Ros - il legale : 'Riconosciuti 7-8 tifosi' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Ultrà ucciso a Milano - quattro tifosi napoletani sotto inchiesta per omicidio volontario : omicidio volontario. È l'accusa pesante, anche se come ipotesi tecnica «a garanzia» per svolgere tutti gli accertamenti, contestata ad un tifoso napoletano di 25 anni e che...

Caos ultras - Salvini convoca una riunione al Viminale : ci saranno anche i tifosi? : Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, si prepara ad affrontare l’argomento ultras in Viminale dopo il Caos delle ultime settimane Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, d’intesa con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, ha convocato, per lunedì alle 16 presso la Scuola superiore di Polizia a Roma una riunione allargata dell’Osservatorio ...

Napoli : sequestrata auto. Forse ha investito un capo Ultrà negli scontri fra tifosi a Milano : Potrebbe essere la svolta per le indagini sugli scontri di Santo Stefano a Milano tra ultrà interisti e napoletani. L'auto è intestata al padre di un tifoso napoletano che per la procura di Milano ha ...

Tifoso morto - l'Ultrà dell'Inter Piovella : "Travolto forse da due auto" | Indagini su tifosi napoletani : Il capo ultrà della curva dell'Inter arrestato per gli scontri del giorno di Santo Stefano prima del match contro il Napoli, ha parlato della morte di Daniele Belardinelli e del suo presunto "ruolo" di organizzatore: "Io mi occupo solo di coreografie nel direttivo della curva".

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : omicidio ultras - restano in carcere i tifosi arrestati - 31 dicembre - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: restano in carcere i tifosi; Clima da terrore psicologico; Terremoto a Roma , 31 dicembre 2018, .

Ultrà ucciso a Milano - rimangono in cella i tre tifosi interisti : "Azione in stile militare" : "Nessuno degli indagati sembra aver assistito direttamente al momento in cui Belardinelli è stato travolto e ucciso da una vettura", scrive il gip di Milano

Ultrà - guerriglia tra tifosi di Torino e Bologna sull'A1 : identificati. Salvini : «In galera» : Dopo la morte del tifoso Daniele Belardinelli prima di Inter-Napoli, non accenna a placarsi il caso Ultrà violenti: stamani supporter del Torino e del Bologna si sono scontrati presso un...

Guerriglia tra i tifosi del Torino e del Bologna sulla A1 : tutti identificati gli Ultrà : Spintoni e pugni, ancora, questa mattina, tra gruppi di tifosi nell'area Chianti dell'A1, a Firenze. Secondo quanto spiegato dalla polizia a scontrarsi sono stati i supporter del Torino,...

Stop a striscione : 'Un ultras non muore mai'. Scioperano i tifosi della Lazio : Gli Irriducibili decidono di scioperare e uscire dallo stadio al fischio d'inizio di Lazio-Torino. La protesta nasce dal divieto della polizia di far entrare uno striscione, esposto prima della gara ...

La domenica degli Ultrà : colpito un bus di tifosi granata - si svuota la curva della Lazio : Il calcio italiano ha trascorso una domenica sotto l'occhio delle forze dell'ordine, dopo che mercoledì scorso negli scontri tra tifosi dell'Inter e del Napoli è morto un ultrà dell'Inter , Daniele ...

Guerriglia tra tifosi in autogrill - identificati gli Ultrà : Scontri con sassaiola stamani tra opposte tifoserie nell'area di servizio Chianti dell'A1, vicino all'uscita autostradale di Firenze Sud. Secondo quanto spiegato dalla polizia, nella rissa sono stati ...

Serie A – Scontri tra tifosi : identificati gli Ultrà di Torino e Bologna coinvolti nella rissa : Fermati e controllati dalla Polizia Stradale e dalla Digos gli ultrà di Torino e Bologna coinvolti negli Scontri di questa mattina in A1 Tutti gli occupanti dei due pullman su cui viaggiavano gli ultrà del Torino e del Bologna coinvolti nella rissa avvenuta stamani nell’area di servizio Chianti, lungo il tratto fiorentino dell’A1, sono stati identificati dalla Polizia. Gli investigatori hanno spiegato che l’autobus con i ...