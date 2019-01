Ultime Notizie Roma del 05-01-2019 ore 17 | 10

Ultime NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora. Inter - è fatta per Diego Godin a costo zero - 5 gennaio 2019 - : ULTIME NOTIZIE/ Di oggi, ultim'ora. Inter, è fatta per Diego Godin a costo zero. Siena: minorenne uccide 63enne che voleva stuprarla , 5 gennaio 2019,

Ultime Notizie Roma del 05-01-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno sabato 5 gennaio state all’informazione migranti non accediamo ricatti due navi o n g sono in acque territoriali maltesi le persone a bordo devono essere fatte sbarcare a La Valletta sono le parole del Ministro dell’Interno Matteo Salvini che definisce vergognoso l’atteggiamento dell’Europa Chi tace evidentemente le lezioncine di ...

Calciomercato Milan/ Ultime Notizie : caso Kucka e Sosa - Trabzonspor condannato a pagare i rossoneri : Calciomercato Milan, Ultime notizie: il Trabzonspor ha pagato i rossoneri chiudendo il caso legato alle cessioni di Kucka e Sosa.

Gilet gialli - primi scontri a Parigi/ Ultime Notizie - polizia usa i lacrimogeni : Gilet gialli, primi scontri a Parigi. Ultime notizie, ottavo sabato di manifestazioni contro il presidente Macron: polizia usa lacrimogeni.

Padre accoltellato da figlio 14enne/ Ultime Notizie - il genitore stava sedando una lite fra i due gemelli : Padre accoltellato da figlio 14enne. Ultime notizie, il genitore stava sedando una lite fra i due gemelli? Indagano i carabinieri

TERREMOTO CATANIA M 2.9/ Etna - Ultime Notizie INGV : scossa con epicentro a Santa Maria di Licodia : TERREMOTO CATANIA M 2.9. Etna, ultime notizie INGV: scossa con epicentro a Santa Maria di Licodia, il sisma non avrebbe causato danni a persone e/o cose.

Calciomercato Roma/ Ultime Notizie : è Bennacer il dopo De Rossi - in difesa sfuma... : Calciomercato Roma, Ultime notizie. Bennacer nome principale per il dopo-De Rossi, sfuma la pista che porta ad Alderweireld del Tottenham.

