Ufficiale Paquetà | tutto sul nuovo acquisto del Milan

: Comunicato ufficiale: @LucasPaqueta97 #WelcomePaqueta - acmilan : Comunicato ufficiale: @LucasPaqueta97 #WelcomePaqueta - DiMarzio : Adesso è ufficiale, #Paquetà è un nuovo giocatore del #Milan ?? Presentazione, primo allenamento e durata del contr… - SkySport : ? #UltimOra #Mercato ???? #Milan, ufficiale l’arrivo di #Paquetá ? Arriva a titolo definitivo dal #Flamengo… -

(Di sabato 5 gennaio 2019) Lucas Tolentino Coelho de Lima, meglio noto come Lucas Paquetá (Rio de Janeiro, 27 agosto 1997), è un calciatore brasiliano, centrocampista dele della nazionale brasiliana. Cresciuto nelle giovanili del Flamengo, il 28 maggio 2017 debutta in campionato nel match pareggiato 1-1 contro l'Atlético Mineiro. Il 4 gennaio 2019 viene annunciato il suo passaggio definitivo al; secondo le indiscrezioni di stampa, il costo del trasferimento sarebbe pari a 35 milioni di euro più bonus. Un colpo molto importante per il, il calciatore si candida ad essere grande protagonista.