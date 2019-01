UAE Emirates | Saronni si fa da parte | ‘Per Aru abbiamo trovato una soluzione’

Ciclismo - Vincenzo Nibali corteggiato da Segafredo e UAE Emirates : lo Squalo lascerà la Bahrain-Merida? : Vincenzo Nibali sarebbe seriamente corteggiato dalla Segafredo. L’indiscrezione era già nell’aria da tempo ma oggi ne ha parlato anche Beppe Saronni in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport: il team manager della UAE Emirates ha infatti svelato apertamente l’interesse della Trek nei confronti dello Squalo che è in scadenza di contratto con la Bahrain-Merida. Il Campione del Mondo 1982 non ha smentito i contatti ...

VIDEO La nuova maglia di Fabio Aru - presentata la divisa della UAE Emirates per il 2019 : Oggi è stata ufficialmente presentata la nuova maglia dalla UAE Emirates, team che milita nel World Tour e di cui fa parte Fabio Aru. L’abbigliamento, prodotto da Champions System, si distingue per l’eleganza del disegno centrale che rimanda alla bandiera degli Emirati Arabi Uniti e per la nitidezza del bianco che permette così di mettere in risalto i colori degli sponsor principali (tra cui spiccano in particolar modo Fly Emirates ...

Ciclismo – Fabio Aru al Tour de France 2019? Il direttore sportivo della UAE Emirates dà un indizio importante : Fabio Aru potrebbe disputare il Tour De France 2019, il ciclista sardo considerato dal suo direttore sportivo una buona pedina da schierare alla Grande Boucle Al contrario di Vincenzo Nibali, che ha rivelato tutti i suoi appuntamenti della prossima stagione (VEDI QUI), rimangono sconosciuti gli obiettivi di Fabio Aru nel 2019. Il direttore sportivo della UAE Emirates, Joxean Fernández Matxin, però fa trapelare alcuni dettagli interessanti ...

Ciclismo - primo ritiro stagionale in Spagna per la UAE Emirates. Fabio Aru decide i programmi per il 2019. C’è Gaviria : Fabio Aru sta cercando di ricaricare le pile dopo un durissimo 2018 durante il quale non è mai riuscito a brillare: il ritiro al Giro d’Italia, la pessima Vuelta di Spagna e la rinuncia forzata al Mondiale devono essere dimenticati il più in fretta possibile. Il Cavaliere dei Quattro Mori vuole lasciarsi tutto alle spalle e riparte dal primo raduno con la sua UAE Emirates: fino al 21 dicembre il sardo si allenerà con gli altri 28 corridori ...

Ciclismo - UAE Emirates rivoluzionata : nove nuovi corridori - tanti cambi anche nello staff : La UAE Emirates è stata tra le grandi deluse della stagione 2018 di Ciclismo. La squadra del general manager Giuseppe Saronni era partita con aspettative stellari dopo una campagna acquisti particolarmente onerosa che aveva portato Fabio Aru, Daniel Martin e Alexander Kristoff. I risultati sono stati, invece, troppo scarsi, con un paio di tappe vinte al Tour de France come momento più alto e il flop completo di Aru a segnare negativamente tutta ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali e Fabio Aru di nuovo insieme alla UAE Emirates? Giuseppe Saronni : “Chi non lo vorrebbe?” : Vincenzo Nibali si sta preparando per la prossima stagione e i suoi allenamenti sullo sterrato in Toscana stanno tenendo banco negli ultimi giorni, lo Squalo sarà in ritiro con la sua squadra a dicembre a Hvar (Croazia) e indubbiamente sta pensando a quale sarà il suo futuro dopo il 2019. Il contratto del 34enne è infatti uno degli argomenti principali del ciclomercato, il messinese è in scadenza con la Bahrain Merida e sta valutando cosa fare a ...

Ciclismo - la UAE Emirates cambia volto : oltre a Gaviria altri otto nuovi corridori : Iniziato con straordinarie aspettative e al termine di un mercato in grande stile, il 2018 della UAE Emirates si è risolto in un mezzo flop. Un paio di vittorie di tappa al Tour de France conquistate da Alexander Kristoff e Daniel Martin sono stati gli unici squilli di prestigio in una stagione per il resto anonima e segnata dalla debacle completa di Fabio Aru. Nonostante gli insuccessi la squadra di Giuseppe Saronni ha ottenuto ancora fiducia ...

Ciclismo - la UAE Emirates cambia volto : oltre a Gaviria altri otto nuovi corridori : Iniziato con straordinarie aspettative e al termine di un mercato in grande stile, il 2018 della UAE Emirates si è risolto in un mezzo flop. Un paio di vittorie di tappa al Tour de France conquistate da Alexander Kristoff e Daniel Martin sono stati gli unici squilli di prestigio in una stagione per il resto anonima e segnata dalla debacle completa di Fabio Aru. Nonostante gli insuccessi la squadra di Giuseppe Saronni ha ottenuto ancora fiducia ...