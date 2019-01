huffingtonpost

: 'Troppa immondizia e topi, c'è rischio sanitario per i bambini: lunedì non riapriamo le scuole'. I presidi scrivono… - HuffPostItalia : 'Troppa immondizia e topi, c'è rischio sanitario per i bambini: lunedì non riapriamo le scuole'. I presidi scrivono… - egidioCA : RT @HuffPostItalia: 'Troppa immondizia e topi, c'è rischio sanitario per i bambini: lunedì non riapriamo le scuole'. I presidi scrivono all… - myo75ho : RT @HuffPostItalia: 'Troppa immondizia e topi, c'è rischio sanitario per i bambini: lunedì non riapriamo le scuole'. I presidi scrivono all… -

(Di sabato 5 gennaio 2019) Via l', o le scuole romane non riapriranno dopo l'Epifania per ila cui verrebbero esposti i. È questo in sintesi il senso della lettera inviata dall'Associazione dei presidi alla sindaca di Roma Virginia Raggi per sollecitare una rapida rimozione dei rifiuti nei pressi degli istituti scolastici, dopo le feste natalizie e accumulatisi in seguito all'emergenza scaturita dall'incendio del Tmb Salario.Come riportano Repubblica e il Messaggero, i presidi hanno scritto alla Raggi per sollecitare la pulizia delle aree vicino alle scuole, dal momento che in queste condizioni non potrà essere assicurata la riapertura delle scuoleCome riporta il quotidiano romano, per il presidente della sezione del Lazio dell'Associazione nazionale Presidi, Mario Rusconi, il "grave problema investe il tema, che potrebbe comportare in alcuni casi ...