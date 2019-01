Trattativa Stato-mafia | Fava | “Accelerò la morte di Borsellino Depistaggio ci fu prima

La Juventus di Paratici : 'La Trattativa più dura per Tevez - con Ronaldo è stato semplice' : TORINO - È un Fabio Paratici a 360° quello che ha parlato Sky Sport nel primo appuntamento con 'Il Codice', rubrica che prevede cinque interviste ad altrettanti direttori sportivi di Serie A, i prossimi saranno Piero Ausilio dell'Inter, Igli Tare della Lazio, ...

Manovra - per me la Trattativa con l’Europa è stato un flop. Il Salvimaio è alla frutta : Tanto rumore per nulla. La trattativa con l’Unione europea (della quale si sa davvero poco se non che l’Italia vi è arrivata in ordine sparso, non riuscendo a tessere un minimo di alleanze internazionali o quantomeno a presentare un’unica faccia interna) sta partorendo un topolino di dimensioni davvero microscopiche. Somme ridicole e condizioni insopportabili per il reddito di cittadinanza, forti riduzioni per coloro che optassero per la ...

Trattativa Stato-mafia - Travaglio : “Berlusconi ricevuto da Mattarella nonostante sentenza dica che pagava la mafia” : “Non si può consegnare la Trattativa al nostro passato, riguarda il nostro presente. Il nostro Paese è ancora sotto ricatto, basti pensare che coloro che hanno concluso il patto, e cioè Berlusconi e Dell’Utri, sono con il loro partito in Parlamento“. Lo ha detto il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, a margine della presentazione del libro scritto con Marco Lillo, Padrini Fondatori, alla fiera Più libri, più ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta tre fake news : è vero che la Trattativa Stato-mafia ha accorciato la stagione delle stragi? : E’ vero che la decisione della ministra della Salute Giulia Grillo di destituire i membri non permanenti del Consiglio superiore di Sanità è un attacco alla scienza e alla competenza? E’ vero che dopo tutte le norme varate dai ministri Brunetta, Madia, e prossimamente anche Giulia Bongiorno, adesso tutti “i furbetti del cartellino” vengono licenziati immediatamente e con grande facilità? E’ vero, come dicono in ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 dicembre : Buona scuola – Il generale condannato per la Trattativa Stato-mafia tiene lezione : iL generale Il messaggio di Mori ai pm: “Spero di vederli morti” L’anatema – L’ex direttore del Sisde attacca il magistrato “che parla dopo il giudizio” sulla trattativa, cioè Di Matteo E dice: “Voglio vivere a lungo per veder morire i miei nemici” di Giuseppe Lo Bianco e Sandra rizza Memento Mori di Marco Travaglio Farà piacere ai pm Di Matteo, Teresi, Tartaglia, Del Bene e all’ex pm Antonio Ingroia, apprendere dalla viva ...

Padrini Fondatori - la sentenza sulla Trattativa Stato-Mafia nel nuovo libro di Travaglio e Lillo. In uscita il 6 dicembre : Quella del 20 aprile 2018 è una sentenza storica, un fondamentale passo in avanti nel processo di Norimberga allo Stato italiano. Che riscrive il finale della Prima Repubblica e l’inizio della Seconda e condanna per lo stesso reato (violenza o minaccia a corpo politico dello Stato) tanto gli uomini di mafia – Leoluca Bagarella e Antonino Cinà, unici picciotti superstiti fra gli imputati dopo la morte di Provenzano e Riina – ...