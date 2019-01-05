Traffico Roma del 05-01-2019 ore 19 | 30

Traffico Roma del 05-01-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 18:20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SULLA LINEA FERROVIARIA ORTE Roma FIUMICINO AEROPORTO RITARDI SU TUTTA LA LINEA PER ACCERTAMENTI DELL’AUTORITA’ GIUDUZIARIA TRA FRA POGGIO MIRTETO E STIMIGLIANO RESTA INVECE SCORREVOLE LA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE DELLA CAPITALE ED ORA UN ACCENNO ALLE DIVERSE LE MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA ...
Traffico Roma del 05-01-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 17:20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, A SEGUITO DI UN INCIDENTE BREVI CODE IN VIA DEI MONTI TIBURTINI ALL’ALTEZZA DI VIA FERONIA DIREZIONE TANGENZIALE EST SULLA TANGENZIALE ABBIAMO CODE IN DIREZIONE STADIO TRA SAN LORENZO E IL BIVIO PER LA24 E TRA SAN LORENZO E PRENESTINA DIREZIONE SAN GIOVANNI DCODE PER Traffico ANCHE SU ...
Traffico Roma del 05-01-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 15:20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, TERMINATE LE CODE PRIMA SEGNALATE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE DAL BIVIO PER L’A24 Roma-L’AQUILA ALLO SVINCOLO DELLA BUFALOTTA VERSO LA SALARIA BREVI RALLENTAMENTI SONO ORA SEGNALATI IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E TUSCOLANA SUL RESTO DELLA CITTA’ AL MOMENTO LA ...
Traffico Roma del 05-01-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 15:20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, TERMINATE LE CODE PRIMA SEGNALATE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE DAL BIVIO PER L’A24 Roma-L’AQUILA ALLO SVINCOLO DELLA BUFALOTTA VERSO LA SALARIA BREVI RALLENTAMENTI SONO ORA SEGNALATI IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E TUSCOLANA SUL RESTO DELLA CITTA’ AL MOMENTO LA ...
Traffico Roma del 05-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 15:20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, TERMINATE LE CODE PRIMA SEGNALATE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE DAL BIVIO PER L’A24 Roma-L’AQUILA ALLO SVINCOLO DELLA BUFALOTTA VERSO LA SALARIA BREVI RALLENTAMENTI SONO ORA SEGNALATI IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E TUSCOLANA SUL RESTO DELLA CITTA’ AL MOMENTO LA ...
Traffico Roma del 05-01-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUON POMERIGGIO CI SONO DISAGI SUL GRA: A CAUSA DI UN INCIDENTE INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DAL BIVIO PER L’A24 Roma-L’AQUILA SINO ALLO SVINCOLO DELLA BUFALOTTA IN DIREZIONE CASSIA E AURELIA; CODE A TRATTI ANCHE IN CARREGGIATA OPPOSTA, LA CARREGGIATA INTERNA, TRA BUFALOTTA E ...
Traffico Roma del 05-01-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUON POMERIGGIO CI SONO DISAGI SUL GRA: A CAUSA DI UN INCIDENTE INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DAL BIVIO PER L’A24 Roma-L’AQUILA SINO ALLO SVINCOLO DELLA BUFALOTTA IN DIREZIONE CASSIA E AURELIA; CODE A TRATTI ANCHE IN CARREGGIATA OPPOSTA, LA CARREGGIATA INTERNA, TRA BUFALOTTA E ...
Traffico Roma del 05-01-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO CIRCOLAZIONE SEGNALATA IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, IN PARTICOLARE SULLE PRINCIPALI VIA CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTÀ A CAUSA DEGLI SPOSTAMENTI LEGATI ALLE GITE FUORI PORTA E IN DIREZIONE DEI GRANDI CENTRI COMMERCIALI PER I SALDI DI FINE STAGIONE, COMPLICE LA BELLA ...
Traffico Roma del 05-01-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO CIRCOLAZIONE SEGNALATA IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, IN PARTICOLARE SULLE PRINCIPALI VIA CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTÀ A CAUSA DEGLI SPOSTAMENTI LEGATI ALLE GITE FUORI PORTA E IN DIREZIONE DEI GRANDI CENTRI COMMERCIALI PER I SALDI DI FINE STAGIONE, COMPLICE LA BELLA ...
Traffico Roma del 05-01-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 10:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO AL DELLA VITTORIA UN INVITO ALLA PRUDENZA PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO IN VIA GIUSEPPE FERRARI, CI TROVIAMO NELLE ADIACENZE DI PIAZZA MAZZINI: È IN CORSO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO IN SEGUITO AD UN INCENDIO TRA VIA TITO SPERI E VIA NICOLA RICCIOTTI. CON LE BASSE TEMPERATURE È ...
Traffico Roma del 05-01-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 9:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO Traffico REGOLARE E SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI DELLA CAPITALE, CI RIFERIAMO AL GRA LUNGO L’INTERO ANELLO E AL PERCORSO URBANO DELL’A24 Roma-L’AQUILA-TERAMO. ANCHE SULLE PRINCIPALI VIE CONSOLARI NON SONO SEGNALATI IMPEDIMENTI PARTICOLARI. AL DELLA VITTORIA UN INVITO ALLA ...
Traffico Roma del 05-01-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO CONTINUA AD ESSERE SCARSA LA CIRCOLAZIONE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, IN OGNI CASO, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA IN PARTICOLARE A CAUSA DELLE BASSE TEMPERATURE È SEMPRE POSSIBILE INCONTRARE TRATTI DI STRADA GHIACCIATI: UN ULTERIORE INVITO A ...
Traffico Roma del 05-01-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO CONTINUA AD ESSERE SCARSA LA CIRCOLAZIONE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, IN OGNI CASO, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA IN PARTICOLARE A CAUSA DELLE BASSE TEMPERATURE È SEMPRE POSSIBILE INCONTRARE TRATTI DI STRADA GHIACCIATI: UN ULTERIORE INVITO A ...
Traffico Roma del 05-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 7:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, IN OGNI CASO, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA IN PARTICOLARE A CAUSA DELLE BASSE TEMPERATURE È SEMPRE POSSIBILE INCONTRARE TRATTI DI STRADA GHIACCIATI: UN ULTERIORE INVITO A MODERARE ...
Traffico Roma del 04-01-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 4 GENNAIO 2019 ORE 19.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … ANCORA QUALCHE PROBLEMA SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E CODE LAURENTINA E VIA DEL MARE, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE . RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SU VIA C.COLOMBO DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA IL RACCORDO ...
Traffico Roma del 05-01-2019 ore 19 | 30
VIABILITÀ Roma DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 19:20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...
Traffico Roma del 05-01-2019 ore 19:30 (Di sabato 5 gennaio 2019) VIABILITÀ Roma DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 19:20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, DIFFICOLTA’ DI TRANSITO PER UN INCIDENTE IN VIA DI TORREVECCHIA ALL’ALTEZZA DI VIA BENEDETTO ALOISI MASELLA ALTRO INCIDENTE IN VIA NOMENTANA: IN PROSSIMITÀ VIA ETTORE RomaGNOLI IL Traffico AL MOMENTO SI CONCENTRA SOPRATTUTTO SULLE STRADE DEL CENTRO, AFFOLLATE PER LO SHOPPING NEL PRIMO GIORNO DI SALDI SI STA IN CODA IN VIA DEL MURO TORTO DAL GALOPPATOIO A SCENDERE FINO A PIAZZALE FLAMINIO, SI PROCEDE INCOLONNATI ANCHE SUL LUNGOTEVERE TRA PONTE VITTORIO EMANUELE II E PONTE REGINA MARGHERITA DIREZIONE FLAMINIO CODE SONO SEGNALATE ANCHE IN ENTRATA IN CITTA’ SULLA DIRAMAZIONE Roma SU DA TORRENOVA AL RACCORDO NULARE SUL RESTO DELLA CITTA’ LA CIRCOLAZIONE SI MANTIENE SCORREVOLE, PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBICO , SULLA LINEA ...
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romadailynews : Traffico Roma del 05-01-2019 ore 19:30: VIABILITÀ ROMA DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 19:20… - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Via Cristoforo Colombo rallentamenti fra Viale America e Piazzale Venticinque Marzo direzione >< #luceverde - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2019 ore 19:30', su #spreaker… -
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