Traffico Roma del 05-01-2019 ore 17 | 00

Traffico Roma del 05-01-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 15:20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, TERMINATE LE CODE PRIMA SEGNALATE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE DAL BIVIO PER L’A24 Roma-L’AQUILA ALLO SVINCOLO DELLA BUFALOTTA VERSO LA SALARIA BREVI RALLENTAMENTI SONO ORA SEGNALATI IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E TUSCOLANA SUL RESTO DELLA CITTA’ AL MOMENTO LA ...
Traffico Roma del 05-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 15:20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, TERMINATE LE CODE PRIMA SEGNALATE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE DAL BIVIO PER L’A24 Roma-L’AQUILA ALLO SVINCOLO DELLA BUFALOTTA VERSO LA SALARIA BREVI RALLENTAMENTI SONO ORA SEGNALATI IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E TUSCOLANA SUL RESTO DELLA CITTA’ AL MOMENTO LA ...
Traffico Roma del 05-01-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUON POMERIGGIO CI SONO DISAGI SUL GRA: A CAUSA DI UN INCIDENTE INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DAL BIVIO PER L’A24 Roma-L’AQUILA SINO ALLO SVINCOLO DELLA BUFALOTTA IN DIREZIONE CASSIA E AURELIA; CODE A TRATTI ANCHE IN CARREGGIATA OPPOSTA, LA CARREGGIATA INTERNA, TRA BUFALOTTA E ...
Traffico Roma del 05-01-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUON POMERIGGIO CI SONO DISAGI SUL GRA: A CAUSA DI UN INCIDENTE INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DAL BIVIO PER L’A24 Roma-L’AQUILA SINO ALLO SVINCOLO DELLA BUFALOTTA IN DIREZIONE CASSIA E AURELIA; CODE A TRATTI ANCHE IN CARREGGIATA OPPOSTA, LA CARREGGIATA INTERNA, TRA BUFALOTTA E ...
Traffico Roma del 05-01-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO CIRCOLAZIONE SEGNALATA IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, IN PARTICOLARE SULLE PRINCIPALI VIA CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTÀ A CAUSA DEGLI SPOSTAMENTI LEGATI ALLE GITE FUORI PORTA E IN DIREZIONE DEI GRANDI CENTRI COMMERCIALI PER I SALDI DI FINE STAGIONE, COMPLICE LA BELLA ...
Traffico Roma del 05-01-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO CIRCOLAZIONE SEGNALATA IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, IN PARTICOLARE SULLE PRINCIPALI VIA CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTÀ A CAUSA DEGLI SPOSTAMENTI LEGATI ALLE GITE FUORI PORTA E IN DIREZIONE DEI GRANDI CENTRI COMMERCIALI PER I SALDI DI FINE STAGIONE, COMPLICE LA BELLA ...
Traffico Roma del 05-01-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 10:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO AL DELLA VITTORIA UN INVITO ALLA PRUDENZA PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO IN VIA GIUSEPPE FERRARI, CI TROVIAMO NELLE ADIACENZE DI PIAZZA MAZZINI: È IN CORSO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO IN SEGUITO AD UN INCENDIO TRA VIA TITO SPERI E VIA NICOLA RICCIOTTI. CON LE BASSE TEMPERATURE È ...
Traffico Roma del 05-01-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 9:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO Traffico REGOLARE E SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI DELLA CAPITALE, CI RIFERIAMO AL GRA LUNGO L’INTERO ANELLO E AL PERCORSO URBANO DELL’A24 Roma-L’AQUILA-TERAMO. ANCHE SULLE PRINCIPALI VIE CONSOLARI NON SONO SEGNALATI IMPEDIMENTI PARTICOLARI. AL DELLA VITTORIA UN INVITO ALLA ...
Traffico Roma del 05-01-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO CONTINUA AD ESSERE SCARSA LA CIRCOLAZIONE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, IN OGNI CASO, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA IN PARTICOLARE A CAUSA DELLE BASSE TEMPERATURE È SEMPRE POSSIBILE INCONTRARE TRATTI DI STRADA GHIACCIATI: UN ULTERIORE INVITO A ...
Traffico Roma del 05-01-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO CONTINUA AD ESSERE SCARSA LA CIRCOLAZIONE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, IN OGNI CASO, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA IN PARTICOLARE A CAUSA DELLE BASSE TEMPERATURE È SEMPRE POSSIBILE INCONTRARE TRATTI DI STRADA GHIACCIATI: UN ULTERIORE INVITO A ...
Traffico Roma del 05-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 7:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, IN OGNI CASO, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA IN PARTICOLARE A CAUSA DELLE BASSE TEMPERATURE È SEMPRE POSSIBILE INCONTRARE TRATTI DI STRADA GHIACCIATI: UN ULTERIORE INVITO A MODERARE ...
Traffico Roma del 04-01-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 4 GENNAIO 2019 ORE 19.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … ANCORA QUALCHE PROBLEMA SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E CODE LAURENTINA E VIA DEL MARE, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE . RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SU VIA C.COLOMBO DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA IL RACCORDO ...
Traffico Roma del 04-01-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 4 GENNAIO 2019 ORE 19.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … ANCORA QUALCHE PROBLEMA SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E CODE LAURENTINA E VIA DEL MARE, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE . RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SU VIA C.COLOMBO DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA IL RACCORDO ...
Traffico Roma del 04-01-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 4 GENNAIO 2019 ORE 18.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI DELLA CITTA’ E SUL RACCORDO ANULARE, NELLO SPECIFICO ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E TIBURTINA E PIU’ AVANTI PER INCIDENTE TRA LA RomaNINA E VIA APPIA, INCIDENTE ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA CON CODE TRA LA Roma ...
Traffico Roma del 04-01-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 4 GENNAIO 2019 ORE 18.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI DELLA CITTA’ E SUL RACCORDO ANULARE, NELLO SPECIFICO ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E TIBURTINA E PIU’ AVANTI PER INCIDENTE TRA LA RomaNINA E VIA APPIA, INCIDENTE ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA CON CODE TRA LA Roma ...
Traffico Roma del 05-01-2019 ore 17 | 00
VIABILITÀ Roma DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 15:20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...
Traffico Roma del 05-01-2019 ore 17:00 (Di sabato 5 gennaio 2019) VIABILITÀ Roma DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 15:20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, TERMINATE LE CODE PRIMA SEGNALATE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE DAL BIVIO PER L’A24 Roma-L’AQUILA ALLO SVINCOLO DELLA BUFALOTTA VERSO LA SALARIA BREVI RALLENTAMENTI SONO ORA SEGNALATI IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E TUSCOLANA SUL RESTO DELLA CITTA’ AL MOMENTO LA CIRCOLAZIONE RISULTA SCORREVOLE TRA OSTIA E FIUMICINO SI STANNO FORMANDO CODE SUL PONTE DELLA SCAFA NELLE DUE DIREZIONI RICORDIAMO CHE, PER L’EPIFANIA, TORNERÀ IN FUNZIONE, PER UN SOLO GIORNO, LA NAVETTA SHOPPING, COLLEGAMENTO BUS TRA LE PRINCIPALI STRADE DEL CENTRO NELLA FASCIA ORARIA DALLE 10:30 ALLE 19:30, CON CAPOLINEA A PIAZZALE DELLE CANESTRE; INOLTRE LE ZTL DEL CENTRO STORICO E DEL TRIDENTE DOMANI SARANNO ATTIVE DALLE 14 ALLE 19. In collaborazione ...
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