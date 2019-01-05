Traffico Roma del 05-01-2019 ore 12 | 30

Traffico Roma del 05-01-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO CIRCOLAZIONE SEGNALATA IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, IN PARTICOLARE SULLE PRINCIPALI VIA CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTÀ A CAUSA DEGLI SPOSTAMENTI LEGATI ALLE GITE FUORI PORTA E IN DIREZIONE DEI GRANDI CENTRI COMMERCIALI PER I SALDI DI FINE STAGIONE, COMPLICE LA BELLA ...
Traffico Roma del 05-01-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 10:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO AL DELLA VITTORIA UN INVITO ALLA PRUDENZA PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO IN VIA GIUSEPPE FERRARI, CI TROVIAMO NELLE ADIACENZE DI PIAZZA MAZZINI: È IN CORSO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO IN SEGUITO AD UN INCENDIO TRA VIA TITO SPERI E VIA NICOLA RICCIOTTI. CON LE BASSE TEMPERATURE È ...
Traffico Roma del 05-01-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 9:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO Traffico REGOLARE E SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI DELLA CAPITALE, CI RIFERIAMO AL GRA LUNGO L’INTERO ANELLO E AL PERCORSO URBANO DELL’A24 Roma-L’AQUILA-TERAMO. ANCHE SULLE PRINCIPALI VIE CONSOLARI NON SONO SEGNALATI IMPEDIMENTI PARTICOLARI. AL DELLA VITTORIA UN INVITO ALLA ...
Traffico Roma del 05-01-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO CONTINUA AD ESSERE SCARSA LA CIRCOLAZIONE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, IN OGNI CASO, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA IN PARTICOLARE A CAUSA DELLE BASSE TEMPERATURE È SEMPRE POSSIBILE INCONTRARE TRATTI DI STRADA GHIACCIATI: UN ULTERIORE INVITO A ...
Traffico Roma del 05-01-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO CONTINUA AD ESSERE SCARSA LA CIRCOLAZIONE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, IN OGNI CASO, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA IN PARTICOLARE A CAUSA DELLE BASSE TEMPERATURE È SEMPRE POSSIBILE INCONTRARE TRATTI DI STRADA GHIACCIATI: UN ULTERIORE INVITO A ...
Traffico Roma del 05-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 7:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, IN OGNI CASO, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA IN PARTICOLARE A CAUSA DELLE BASSE TEMPERATURE È SEMPRE POSSIBILE INCONTRARE TRATTI DI STRADA GHIACCIATI: UN ULTERIORE INVITO A MODERARE ...
Traffico Roma del 04-01-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 4 GENNAIO 2019 ORE 19.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … ANCORA QUALCHE PROBLEMA SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E CODE LAURENTINA E VIA DEL MARE, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE . RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SU VIA C.COLOMBO DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA IL RACCORDO ...
Traffico Roma del 04-01-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 4 GENNAIO 2019 ORE 19.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … ANCORA QUALCHE PROBLEMA SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E CODE LAURENTINA E VIA DEL MARE, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE . RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SU VIA C.COLOMBO DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA IL RACCORDO ...
Traffico Roma del 04-01-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 4 GENNAIO 2019 ORE 18.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI DELLA CITTA’ E SUL RACCORDO ANULARE, NELLO SPECIFICO ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E TIBURTINA E PIU’ AVANTI PER INCIDENTE TRA LA RomaNINA E VIA APPIA, INCIDENTE ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA CON CODE TRA LA Roma ...
Traffico Roma del 04-01-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 4 GENNAIO 2019 ORE 18.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI DELLA CITTA’ E SUL RACCORDO ANULARE, NELLO SPECIFICO ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E TIBURTINA E PIU’ AVANTI PER INCIDENTE TRA LA RomaNINA E VIA APPIA, INCIDENTE ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA CON CODE TRA LA Roma ...
Traffico Roma del 04-01-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 4 GENNAIO 2019 ORE 17.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI DELLA CITTA’ E SUL RACCORDO ANULARE, NELLO SPECIFICO ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E LA RomaNINA, MENTRE TRA LA Roma FIUMICIONO E LA VIA ...
Traffico Roma del 04-01-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 4 GENNAIO 2019 ORE 17.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI DELLA CITTA’ E SUL RACCORDO ANULARE, NELLO SPECIFICO ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E LA RomaNINA, MENTRE TRA LA Roma FIUMICIONO E LA VIA ...
Traffico Roma del 04-01-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 4 GENNAIO 2019 ORE 15:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI POCO IL Traffico REGISTRATO AL MOMENTO SULLE STRADE CITTADINE, NESSUNA SEGNALZIONE DI RILIEVO SU RACCORDO ANULARE E CONSOLARI, MA CI SONO GROSSI PROBLEMI AL CENTRO PER LE CONSEGUENZE DI UN INCIDENTE AVVENUTO SUL LUNGOTEVERE, INCIDENTE CHE STA PROVOCANDO LUNGHE CODE DA PONTE PALATINO ...
Traffico Roma del 04-01-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 4 GENNAIO 2019 ORE 15:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI POCO IL Traffico REGISTRATO AL MOMENTO SULLE STRADE CITTADINE, NESSUNA SEGNALZIONE DI RILIEVO SU RACCORDO ANULARE E CONSOLARI, MA CI SONO GROSSI PROBLEMI AL CENTRO PER LE CONSEGUENZE DI UN INCIDENTE AVVENUTO SUL LUNGOTEVERE, INCIDENTE CHE STA PROVOCANDO LUNGHE CODE DA PONTE PALATINO ...
Traffico Roma del 04-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 4 GENNAIO 2019 ORE 15:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI POCO IL Traffico REGISTRATO AL MOMENTO SULLE STRADE CITTADINE, NESSUNA SEGNALZIONE DI RILIEVO SU RACCORDO ANULARE E CONSOLARI, MA CI SONO GROSSI PROBLEMI AL CENTRO PER LE CONSEGUENZE DI UN INCIDENTE AVVENUTO SUL LUNGOTEVERE, INCIDENTE CHE STA PROVOCANDO LUNGHE CODE DA PONTE PALATINO ...
Traffico Roma del 05-01-2019 ore 12 | 30
VIABILITÀ Roma DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...
Traffico Roma del 05-01-2019 ore 12:30 (Di sabato 5 gennaio 2019) VIABILITÀ Roma DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO CIRCOLAZIONE SEGNALATA IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, IN PARTICOLARE SULLE PRINCIPALI VIA CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTÀ A CAUSA DEGLI SPOSTAMENTI LEGATI ALLE GITE FUORI PORTA E IN DIREZIONE DEI GRANDI CENTRI COMMERCIALI PER I SALDI DI FINE STAGIONE, COMPLICE LA BELLA GIORNATA DI SOLE SEPPUR CON TEMPERATURE MOLTO RIGIDE. UN ULTERIORE INVITO A MODERARE LA VELOCITÀ EVITANDO BRUSCHE FRENATE; NON MANCANO, INFATTI, GLI INCIDENTI. ALL’AURELIO ATTENZIONE AD UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA CIPRO IN PROSSIMITÀ DI PIAZZA SANTA MARIA DELLE GRAZIE. POSSIBILI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ALL’APPIO-LATINO IN VIA TOMMASO FORTIFIOCCA IN PROSSIMITÀ DI VIA ADOLFO OMODEO, E ALL’ARDEATINO IN VIA DI TOR MARANCIA ALTEZZA VIA ...
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muoversintoscan : ??In #A1, rallentamenti tra #Incisa-#Reggello e #Firenze Sud per traffico intenso in direzione #Firenze e tra… - romadailynews : Traffico Roma del 05-01-2019 ore 12:30: VIABILITÀ ROMA DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 11:20… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Traffico Roma del 05-01-2019 ore 12:30', su #spreaker #incidenti_roma_oggi… -
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