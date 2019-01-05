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Traffico Roma del 05-01-2019 ore 07 | 30

Traffico Roma del 05-01-2019 ore 07 | 30 VIABILITÀ Roma DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 7:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...

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Traffico Roma del 05-01-2019 ore 07:30 (Di sabato 5 gennaio 2019) VIABILITÀ Roma DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 7:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, IN OGNI CASO, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA IN PARTICOLARE A CAUSA DELLE BASSE TEMPERATURE È SEMPRE POSSIBILE INCONTRARE TRATTI DI STRADA GHIACCIATI: UN ULTERIORE INVITO A MODERARE LA VELOCITÀ, RISPETTARE LA DISTANZA DI SICUREZZA, EVITANDO BRUSCHE FRENATE. SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA IL SERVIZIO è RALLENTATO PER UN GUASTO TECNICO AD UN TRENO. ATTUALMENTE LA FREQUENZA È DI CIRCA 16 MINUTI. PER IL FURTO DI MATERIALE TECNICO FRA Roma PRENESTINA E LUNGHEZZA, LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA SULLA LINEA FL2, Roma – TIVOLI È RALLENTATA IN DIREZIONE TIVOLI.  I TRENI REGISTRANO FINO A 20 MINUTI DI RITARDO. DANIELE GUERRISI In ...
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