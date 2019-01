Tour de Ski | De Fabiani beffato | primo Klaebo

Sci di fondo – De Fabiani Show al Tour de Ski : l’azzurro secondo nella mass start di 15 km TC - beffato da Klaebo : Straordinario De Fabiani al Tour de Ski: ancora secondo nella mass start di 15km in tecnica classica. Trionfo ad un passo, Klaebo lo beffa in volata in Val di Fiemme Francesco De Fabiani non alza le braccia al traguardo, né sorride. nella volata finale in Val di Fiemme, davanti a un pubblico impazzito per la sua cavalcata, Johannes Klaebo lo ha appena beffato privandolo del primo trionfo in carriera. Ma questa è l’unica brutta ...

Sci di fondo – Tour de Ski : Caterina Ganz 15ª nella mass start in Val di Fiemme : Caterina Ganz sempre più brava al Tour de Ski: è quindicesima nella mass start in Val di Fiemme, miglior risultato in carriera. Domina ancora la norvegese Oestberg È rimasta nel gruppetto delle inseguitrici a lungo, in lotta per un piazzamento nella top ten, ma anche il quindicesimo posto è più che soddisfacente per Caterina Ganz, 23enne atleta delle Fiamme Gialle che in Val di Fiemme, nella mass start di 10 km in tecnica classica, ...

Sci di fondo - Tour de Ski Val di Fiemme 2019 : Ingvild Flugstad Oestberg domina la 10 km mass start e ipoteca il successo generale. Caterina Ganz quindicesima : Ormai di dubbi sembrano essercene davvero pochi: Ingvild Flugstad Oestberg, con la vittoria di oggi nella 10 km mass start a tecnica classica della Val di Fiemme, ipoteca in maniera serissima il successo finale nell’edizione 2019 del Tour de Ski. La norvegese gestisce la gara in modo perfetto, staccando tutte le avversarie poco dopo metà percorso e mantenendo i dieci secondi che le bastano per chiudere davanti a tutte. Al secondo posto, in ...

Sci di fondo - Tour de Ski Val di Fiemme 2019 : Francesco De Fabiani - una mass start per confermarsi in vista del Cermis : Francesco De Fabiani, dopo il ritiro di Sindre Bjoernestad Skar, nella classifica generale del Tour de Ski si ritrova in una posizione che forse anche lui non avrebbe osato sperare di occupare a questo punto: la quinta. L’azzurro, nono nell’edizione del 2016, deve però sfruttare al meglio la 15 km mass start a tecnica classica di oggi in Val di Fiemme, forse il suo ultimo vero terreno di caccia per guadagnare terreno su un gigantesco ...

