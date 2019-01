Tottenham | Pochettino mette Kane sul 6-0 | L' ho fatto per rispetto dei tifosi

Tottenham - Pochettino : "Dipende tutto da noi - non penso a chi giocherà nel Barca" : "L'assenza di Suarez ? Per Valverde è una perdita importante: è uno dei migliori attaccanti del mondo insieme al nostro Kane ". E l'attaccante inglese sarebbe nel mirino proprio dei catalani per la ...

Tottenham - Pochettino : "Dipende tutto da noi. Possiamo battere il Barça" : "Per Valverde è una perdita importante: è uno dei migliori attaccanti del mondo insieme al nostro Kane", riconosce il tecnico del Tottenham che a Barcellona ha allenato l'Espanyol dal 2009 al 2013. ...

Tottenham - Pochettino : 'Vittoria meritata - noi superiori all'Inter. Il Barcellona? Tutto è possibile' : Mauricio Pochettino , allenatore del Tottenham , ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria sull'Inter: ' Abbiamo meritato questa vittoria, siamo stati superiori all'Inter . Dobbiamo giocare l'ultima partita al Camp Nou contro il Barcellona, loro sono tra le migliori ...

Tottenham-Inter - Zanetti : «Pochettino ci ha sorpreso - Marotta? Ci porterà..» : Javier Zanetti, intervistato nel pre-partita della sfida Champions tra Tottenham e Inter, ha parlato di Wembley e di Marotta

Tottenham : Pochettino - cambi con Inter : ANSA, - MILANO, 27 NOV - ''Abbiamo la possibilità di lottare per obiettivi importanti. Avere molte partite in un periodo di tempo concentrato significa lottare in diverse competizioni. Da un certo ...

Tottenham-Inter - Pochettino : 'Missione impossibile? Dimostriamo il contrario' : ... lo stadio futuristico da 62 mila posti che il Tottenham inaugurerà nel 2019: 'Siamo tutti consapevoli dell'importanza del match con l'Inter, ma la Champions, come la Coppa del Mondo, è un torneo ...

Tottenham - Pochettino : 'Inter? Che delusione l'andata - noi siamo stati migliori! Domani...' : Mauricio Pochettino , allenatore del Tottenham , parla a la Gazzetta dello Sport in vista della sfida all' Inter in Champions League: 'Non c'è scelta: bisogna vincere. Vogliamo replicare qunato fatto con il Chelsea: se mettiamo la stessa intensità, possiamo centrare il ...

Tottenham - Pochettino : “Siamo pronti a battere l’Inter - il Chelsea ci ha caricato” : Mauricio Pochettino, allenatore del Tottenham, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport in vista del match contro l’Inter di Spalletti. Leggi anche —> le parole di Spalletti nel post gara di Inter-Frosinone La partita sarà fondamentale per il passaggio del turno e, sebbene la classifica non veda gli inglesi in buone condizioni, […] L'articolo Tottenham, Pochettino: “Siamo pronti a battere ...

Tottenham-Chelsea 3-1 - Pochettino condanna Sarri alla prima sconfitta in Premier : Da Wembley a Wembley . Nello stesso stadio dove aveva perso ad agosto il Community Shield, Maurizio Sarri incassa la prima sconfitta in campionato. Il derby con il Tottenham non ha avuto storia: il ...

Lezione di calcio di Pochettino a Sarri : Tottenham-Chelsea 3-1 : Non c’è stata partita Non c’è stata partita a Wembley nel derby londinese di giornata tra Tottenham e Chelsea. La squadra di Pochettino ha impartito un’autentica Lezione di calcio ai Blues di Sarri che hanno recitato dal primo all’ultimo minuto il ruolo di sparring partner. Tre a uno il risultato finale e sorpasso in classifica con il Tottenham che sale al terzo posto a 30 punti e il Chelsea è quarto a 28: primo è il City ...