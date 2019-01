Toto Cutugno | In Italia non mi sento amato La gente non mi conosce nel

Toto Cutugno : "Ho visto morire mia sorella di 7 anni" : Prova migliore non può che essere ' L'italiano ', un brano che ha spopolato in tutto il mondo e che è nato in Canada, mentre si esibiva al cospetto di alcuni emigranti presenti nel ristorante 'Mamma ...

Toto Cutugno : "Ho visto morire mia sorella di 7 anni. L'Italiano? Ecco come è nata e perché Celentano rifiutò di cantarla" : "Eravamo una famiglia felicemente normale. Se non fosse per le disgrazie che ci hanno segnati". È un Toto Cutugno ("non Cotugno, che è napoletano, mi raccomando") a cuore aperto quello che si racconta in una lunga intervista a Il Corriere della Sera. Parla della sua vita privata, ma anche della sua carriera e del suo ritrovato successo, in particolare nell'est del mondo."Ho visto morire mia sorella Anna, la più grande, sotto ...