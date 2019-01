Tornano i 14 giorni di Fortnite | sfide di nuovo disponibili | i dettagli

optimaitalia

(Di sabato 5 gennaio 2019)Gli ultimisono stati indubbiamente travagliati per. Il Battle Royale di Epic Games ha dovuto infatti affrontare un'ondata di critiche subito dopo la chiusura dei 14di, l'evento che in sostanza ha tenuto compagnia agli utenti nel corso delle festività natalizie consempre diverse giorno per giorno. Il motivo della furia della community risiede in una errata comunicazione operata da Epic Games in merito all'orario preciso in cui l'evento si sarebbe concluso, elemento che ha creato non pochi disagi negli utenti che miravano a sbloccare e ottenere anche l'ultima ricompensa prevista dal titolo.Non sono mancate le scuse ufficiali da parte dello studio di sviluppo, che ha provato a calmare le acque promettendo, nel breve futuro, il rilascio di un elemento cosmetico gratuito (il Deltaplano Giustiziere) per tutti quei giocatori che nei 14di ...