Blastingnews

: Torna il sereno tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez: lei indossa la fede nuziale - ElisaDiGiacomo : Torna il sereno tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez: lei indossa la fede nuziale - ChristineEffe : ???????????? ..che poi alla fine torna sempre il sereno ? - JSkinheadyork : RT @TinaAnceschi: E mentre Babbo Natale torna a casa stanco, ma spero soddisfatto, ecco arrivare un altro giorno di Festa dedicato ad un mo… -

(Di sabato 5 gennaio 2019)Desi sono regalati un pomeriggio spensierato per le vie del centro di Milano insieme al figlio Santiago.I due ex coniugi dopo la separazione avvenuta nel 2015 erano sembrati piuttosto tesi, ma complice anche l'amore per il primogenito nato dal loro matrimonio, tra i due èto ilsono stati paparazzati dai fotografi della rivista Diva e Donna e da subito si sono mostrati in atteggiamenti piuttosto complici ed intimi. I due coniugi hanno trascorso il pomeriggio al parco a ridere e scherzare con il piccolo Santi, per poi passeggiare a braccetto. I paparazzi della nota rivista di gossip oltre ad immortalare la ex coppia, hanno fotografato un dettaglio che era impossibile non notare....