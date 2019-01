ilfattoquotidiano

: RT @babucicu: Solo in questo paese succedono queste cose... I torinesi combattenti in Siria: “Non siamo terroristi. Abbiamo fatto di tutto… - biellabruna : RT @babucicu: Solo in questo paese succedono queste cose... I torinesi combattenti in Siria: “Non siamo terroristi. Abbiamo fatto di tutto… - Cascavel47 : Torino, i combattenti contro l’Isis: “Procura ha chiesto misure cautelari, ma noi dalla parte giusta. Esigiamo risp… - nuccia20 : RT @sadape54: I torinesi combattenti in Siria: “Non siamo terroristi. Abbiamo fatto di tutto per evitare che Torino finisse nel mirino dell… -

(Di sabato 5 gennaio 2019) Quattro di loro hanno combattuto in Siria(uno era in Rojava come volontario e giornalista) ma per loro la Procura di, con la motivazione della “pericolosità sociale” a causa dell’abilità “in materia d’armi” acquisita in Medio Oriente, hala sorveglianza speciale e il divieto di dimora nel capoluogo piemontese. È quanto accaduto a cinque persone dell’area antagonista che negli scorsi anni si sono unite alle Ypg, le Unità di milizia popolare curde che lottano conto Daesh. “È una misura strumentale – dichiara Davide Grasso, uno dei cinque destinatari del provvedimento, autore del libro Hevalen sulla propria esperienza in Siria – siamo dei pericoli solo perché sappiamo usare un’arma in Siria combattendo? Non solo non dovremmo rappresentare un pericolo, ma dovremmo essere trattati con rispetto, ...