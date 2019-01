The Batman | le riprese inizieranno a novembre 2019?

nerdgate

(Di sabato 5 gennaio 2019) The, il nuovo film dedicato al pipistrello, sembrerebbe avere una data di iniziodopo tantissimi rumors a riguardo, parliamo dicome ipotetica data ed infatti Warner Bros. e DC sembrerebbero aver preso una decisione dopo anni di silenzio a riguardo. Sarà sempre Matt Reeves ad occuparsi del film come regista ma purtroppo secondo L’Hollywood Reporter ad interpretare il protagonista non sarà Ben Affleck, ma per questo dobbiamo attendere ancora un po’ per delle conferme ufficiali. Reeves lo scorso agosto ha detto che questo film non sarà una origin story e tanto meno un adattamento della graphic novel “Year One” di Frank Miller, quindi al giorno d’oggi non sappiamo altro purtroppo. Ricordiamo che quest’anno Warner Bros. e DC Comics saranno sul grande schermo con Aquaman (qui trovate la nostra recensione), Shazam! e Joker, ...