Thailandia | la tempesta Pabuk lascia una scia di danni | blackout e 3 vittime FOTO e

Paura per Elisabetta Gregoraci : “Bloccata in Thailandia per la tempesta. Sono in albergo al sicuro - ma situazione non è bella” : Migliaia di turisti Sono bloccati in Thailandia a causa di una forte perturbazione che ha causato, finora, tre vittime. In queste ore la tempesta tropicale Pabuk è stata declassata a depressione dal Dipartimento meteorologico locale. Aeroporti e servizi di traghetti stanno tornando, poco a poco, alla normalità. Su un’isola c’è anche la showgirl Elisabetta Gregoraci, che ha condiviso sui social la sua Paura: “Sono in albergo e ...

Tempesta Pabuk - Elisabetta Gregoraci bloccata in Thailandia : La Tempesta Pabuk che ha colpito la Thailandia continua a creare disagi. Anche ai vip come Elisabetta Gregoraci, l'ex moglie di Flavio Briatore che alloggia al Ritz Carlton di Koh Samui."Sarei dovuta partire per Singapore ma sono rimasta bloccata qui, il mio volo è stato cancellato. Sono al sicuro, sono in albergo, però non si può uscire. La situazione non è bella. Speriamo che non vada via la luce così come dicono", racconta ai suoi con un ...

Thailandia : la tempesta Pabuk perde potenza - aeroporti riaperti : La tempesta Pabuk, che nelle scorse ore ha investito il sud della Thailandia, ha perso potenza ed è stata declassata a depressione tropicale. In considerazione del miglioramento della situazione meteo, gli aeroporti sono stati riaperti per una graduale ripresa dei voli e i traghetti hanno ripreso l’attività di collegamento tra le isole. Nelle prossime ore è prevista la riapertura degli scali di Nakhon Si Thammarat e Surat Thani. I danni ...

Tempesta Thailandia - riaperti aeroporti : 7.39 La Tempesta "Pabuk",che ha investito il sud della Thailandia, ha perso forza ed è stata declassata a depressione tropicale. Gli aeroporti sono stati riaperti e stanno gradualmente riprendendo la loro attività. Ripresi anche i collegamenti via mare fra le isole. A subire i maggiori danni è stata la città di Nakhon Si Thammarat, nel Sud del Paese. In alcuni distretti si sono verificate inondazioni, danni ad edifici e a torri di impianti di ...

In Thailandia arriva Pabuk - “la tempesta più devastante degli ultimi decenni”. Turisti bloccati : Migliaia di persone stanno fuggendo da alcune delle isole della Thailandia più famose tra i Turisti, che stanno per essere colpite da quella che è considerata dagli esperti "la più devastante tempesta degli ultimi decenni". La tempesta tropicale Pabuk potrebbe causare onde alte da 3 a 5 metri o anche 7 metri.Continua a leggere

