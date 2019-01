Teresanna Pugliese sul set | nuovo progetto per l’ex tronista | “Vi svelerò qualcosa”

Teresanna Pugliese a Pomeriggio 5/ Francesco Monte sulla loro storia : 'Con lei ho passato mesi stupendi' : Teresanna Pugliese ospite a Pomeriggio 5. In studio si parlerà di Francesco Monte che, al Grande Fratello Vip, è tornato a parlare della loro storia

Francesco Monte parla di Teresanna Pugliese al GF Vip : “Troppo diversi” : GF Vip: Francesco Monte ricorda la sua storia con Teresanna Pugliese Prima della televisione, del successo avuto partecipando a Uomini e Donne e tutto quello che è arrivato dopo, Francesco Monte era un ragazzo normale come tanti, alle prese con la facoltà di Economia e diversi lavori per mantenersi. Raccontando il suo passato e chiacchierando con gli altri suoi coinquilini del GF Vip, Francesco Monte ha parlato della sua storia con Teresanna ...

Teresanna Pugliese : ex di Monte si sbilancia su Walter Nudo in diretta : Teresanna Pugliese: l’ex di Monte si sbilancia su Walter Nudo durante la diretta del Grande Fratello Vip. Il messaggio Il Grande Fratello Vip, come da tradizione, continua a essere chiacchierato e commentato. Non solo da parte degli addetti ai lavori e dei telespettatori, ma anche da parte di persone vicino al mondo dello spettacolo che […] L'articolo Teresanna Pugliese: ex di Monte si sbilancia su Walter Nudo in diretta proviene da ...

Grande Fratello Vip : Signorini e Teresanna Pugliese stroncano la coppia Monte-Salemi : Nuovo spazio dedicato alle notizie sul Grande Fratello Vip, il reality-show condotto da Ilary Blasi arrivato alla sua terza edizione in Italia. Le ultime novità si soffermano su Alfonso Signorini e Teresanna Pugliese. Entrambi hanno voluto dire la loro opinione sulle coppie nate all'interno del programma di Mediaset, in particolare su Francesco Monte e Giulia Salemi, protagonisti di innumerevoli liti dentro della casa di Cinecittà. Alfonso ...

GF Vip - Teresanna Pugliese sulla coppia Monte-Salemi : 'Durano Natale e Capodanno' : Teresanna Pugliese, ospite nel salotto pomeridiano di Barbara D’Urso, si è scagliata contro il suo ex fidanzato Francesco Monte. L’ex tronista di Uomini e Donne si è espressa in merito alla neo coppia, nata tra le mura del Grande Fratello Vip. Secondo la Pugliese, la storia tra Francesco Monte e Giulia Salemi non decollerà affatto. Incalzata dalle domande della conduttrice, Teresanna si è espressa così: 'Se riusciranno a tagliare il panettone ...