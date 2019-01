Tennis | Atp Doha | Bautista Agut vince il torneo

Tennis - ATP Doha 2019 : Roberto Bautista Agut sconfigge in finale Tomas Berdych. L’iberico si impone in tre set : Roberto Bautista Agut (n.24 del mondo) trionfa nell’ATP di Doha 2019. Lo spagnolo ha superato con il punteggio di 6-4 3-6 6-3 il ceco Tomas Berdych (n.71 del ranking) in 1 ora e 59 minuti di partita. Un successo significativo per l’iberico che, dopo essersi imposto contro Novak Djokovic (n.1 del mondo) in semifinale, si è confermato anche nell’atto conclusivo. Nel primo set l’equilibro l’ha fatta da padrone, con ...

Tennis - ATP Doha : vince Roberto Bautista Agut - Berdych crolla al terzo set : ATP 250 di Doha: Roberto Bautista Agut ha vinto il nono titolo in carriera, battuto in finale Tomas Berdych in tre combattutissimi set Roberto Bautista Agut ha vinto il torneo Atp 250 di Doha (cemento, montepremi 1.313.215 dollari). Lo spagnolo, numero 24 del mondo e 7 del seeding, ha sconfitto il ceco Tomas Berdych, numero 71 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-3 in poco meno di due ore di gioco. Per Bautista si tratta del ...

Tennis - ATP Pune 2019 : Kevin Anderson piega Ivo Karlovic in tre set. Il sudafricano vince la battaglia dei tie-break : Missione per compiuta per il sudafricano Kevin Anderson. Il n.6 del mondo si è imposto nella Finale dell’ATP di Pune (India) contro il croato Ivo Karlovic (n.100 del mondo). Il finalista di Wimbledon 2018 ha piegato il rivale al termine di un confronto lottatissimo, durato 2 ore e 47 minuti di partita, con lo score di 7-6 (4) 6-7 (2) 7-6 (5). Una battaglia nei tie-break che ha sorriso al Tennista nativo di Johannesburg. Nel primo parziale, ...

Tennis - ATP 250 Brisbane 2019 : Kei Nishikori e Daniil Medvedev in finale nel Queensland : Saranno Kei Nishikori e Daniil Medvedev a giocare la finale dell’ATP 250 di Brisbane. Il giapponese e il russo, teste di serie numero 2 e 4 nel Queensland, hanno battuto in semifinale i due francesi rimasti, rispettivamente Jeremy Chardy e Jo-Wilfried Tsonga. Due i precedenti tra i finalisti, entrambi nel 2018: a Monte Carlo vinse il nipponico, a Tokyo il moscovita. Nishikori e Chardy rimangono in equilibrio per i primi quattro giochi del ...

Calendario ATP Tennis 2019 - le date e il programma di tutti i tornei. Stagione lunghissima da gennaio a novembre : Ci siamo, una nuova Stagione di grande Tennis sta per cominciare. A partire dalla prossima settimana si comincerà a fare sul serio in un’annata lunghissima in cui gli impegni per i giocatori saranno molteplici. Si partirà dall’ultimo giorno del 2018 per arrivare alle Finals di Coppa Davis di fine novembre 2019. Un percorso lastricato di difficoltà e di prove complicate che i protagonisti di racchetta e pallina dovranno superare per ...

Tennis - ATP Doha 2019 : Marco Cecchinato lotta ma cede al ceco Tomas Berdych. Fatali le occasioni non sfruttate nel primo set : Marco Cecchinato non riesce a ribaltare il pronostico e cede nelle semifinali del torneo ATP 250 di Doha al ceco Tomas Berdych: il boemo si impone sul cemento outdoor del Qatar con lo score di 7-6 (6) 6-3 dopo 90 minuti di aspra battaglia. Per il ceco ultimo atto contro l’iberico Roberto Bautista Agut. Nel primo set Cecchinato parte al servizio e lo fa nel migliore dei modi, mettendo in difficoltà l’avversario, cercando spesso delle ...

Tennis - ATP Auckland 2019 : John Isner il riferimento - Fabio Fognini comincia la sua stagione : Il ritmo è davvero serrato. Sono davvero tanti i tornei in atto in questi primi giorni del 2019 nel mondo del Tennis. Il primo Slam della stagione si avvicina (Australian Open) e la preparazione dei giocatori è incentrata sul disputare incontri e accrescere la propria forma in vista dell’impegno di Melbourne, previsto dal 14 al 27 gennaio. L’attenzione è su Auckland (Nuova Zelanda) dove non si vuol parlare di gare di vela o di ...

Tennis - ATP Doha 2019 : Roberto Bautista Agut realizza l’impresa e sconfigge Novak Djokovic in tre set. Lo spagnolo vola in Finale! : Incredibile ma vero: lo spagnolo Roberto Bautista Agut (n.24 del mondo) ha sconfitto il n.1 del ranking Novak Djokovic nella prima semifinale dell’ATP di Doha 2019. Un’impresa quella realizzata dall’iberico che aveva uno storico decisamente negativo contro il serbo: 7 sconfitte ed 1 successo. Una vittoria in rimonta con il punteggio di 3-6 7-6(6) 6-4 in 2 ore e 37 minuti di partita al termine di una vera e propria battaglia. ...

Tennis - ATP 250 Pune 2019 : Ivo Karlovic senza età - a quasi 40 anni sfiderà in finale Kevin Anderson : Per Ivo Karlovic l’età è un numero che, semplicemente, non esiste. Il croato raggiunge la finale dell’ATP 250 di Pune (India) battendo il belga Steve Darcis: per trovare, nell’Era Open, un finalista di un torneo più vecchio di lui, che supererà la soglia dei 40 anni fra 54 giorni, bisogna tornare al 1977. Allora il leggendario Ken Rosewall arrivò a giocare l’ultimo atto a Sydney all’età di 42 anni e fu sconfitto da ...

Tennis - ATP Sydney 2019 : Stefanos Tsitsipas il numero 1 - Andreas Seppi per arrivare al meglio al primo Slam stagionale : Sarà uno degli ultimi tornei prima degli Australian Open, ed in effetti verrà giocato praticamente in contemporanea con le qualificazioni del primo Slam stagionale: l’ATP 250 di Sydney avrà come testa di serie numero uno il greco Stefanos Tsitsipas che, dopo la Hopman Cup, continuerà così la sua preparazione. In casa Italia è presente nel main draw Andreas Seppi, che però per poche posizioni non avrà lo status di testa di serie: dopo ...

ATP Doha – Marco Cecchinato è in semifinale : il Tennista azzurro stende Lajovic in due set : Marco Cecchinato raggiunge la semifinale dell’ATP di Doha: il tennista azzurro batte Dusan Lajovic in due set e prenota la sfida contro Berdych Sul cemento dell’ATP di Doha brilla la bandiera tricolore. Marco Cecchinato si guadagna l’accesso alla prima semifinale di un 2019 che, se inizia con queste premesse, chissà quanto di positivo potrà riservare al tennista siciliano. Cecchinato si è imposto in 1 ora e 15 minuti sul serbo Dusan ...

Tennis - ATP Doha 2019 : Marco Cecchinato supera Dusan Lajovic in due set e vola in semifinale! : Marco Cecchinato supera il serbo Dusan Lajovic nei quarti di finale del torneo ATP 250 di Doha e va in semifinale: sul cemento outdoor del Qatar la testa di serie numero 4 si impone con il punteggio di 7-6 (2) 6-2 in 75 minuti di gioco e domani nel penultimo atto del torneo sfiderà il ceco Tomas Berdych. Parte bene nel primo set Cecchinato, con quattro prime vincenti, ma Lajovic risponde tenendo a sua volta il servizio a zero. L’azzurro è ...