Tempesta sul Vaticano | nuovo caso di abusi sessuali | sotto accusa un vescovo argentino

Arriva la Tempesta Pabuk : centinaia i turisti bloccati sulle isole in Thailandia : Migliaia di persone stanno fuggendo da alcune isole tailandesi, tra le più popolari per i turisti. È in arrivo, infatti, quella che è considerata la più devastante tempesta degli ultimi decenni, che ...

La Tempesta Pabuk in Thailandia blocca centinaia di turisti sulle isole : La tempesta Pabuk in Thailandia si è abbattuta sull'arcipelago di Chumphon, al confine orientale delle province di Surat Thani e Nakhon Si Thammarat / fonte Twitter

Thailandia - Pabuk sulla zona dei resort : turisti in fuga dalla Tempesta perfetta : Secondo gli esperti sarà la peggiore perturbazione dal 1989. Cancellati traghetti e voli, iniziate le operazioni di...

La ‘Tempesta di Natale’. Meteo : tregua finita - maltempo pronto ad abbattersi sull’Italia : Situazione Meteorologica instabile sull’Italia. Il Meteo per Natale non promette niente di buono. Nebbia, pioggia e neve in arrivo. La tregua dalla neve insomma è solo parziale. Durerà fino all’ante vigilia di Natale quando, a fare la parte del leone, saranno formazioni nebbiose al Nord e su vallate e pianure principali del Centro-Sud. Nella giornata di Sabato 22 saranno possibili delle residue precipitazioni al Nordest, specie al mattino, ma ...

Le Previsioni Meteo per le Geminidi : una Tempesta sull’Europa oscurerà la vista delle stelle cadenti ma l’Italia ha una chance [DETTAGLI] : Il picco dello sciame Meteorico delle Geminidi quest’anno avverrà la notte tra il 13 e il 14 dicembre. Il Meteo, tuttavia, potrebbe essere una spina nel fianco di tutto coloro che sperano di avvistare almeno una delle Meteore più belle dell’anno. Una tempesta sull’Europa, infatti, limiterà la possibilità di godersi lo spettacolo, che potrebbe regalare fino a 120 Meteore all’ora. Secondo AccuWeather, le nuvole oscureranno la vista su gran parte ...

'Vento - caldo - pioggia - Tempesta' : dal 12 dicembre al Museo di Roma in Trastevere la mostra di Greenpeace Italia sul clima : Cinquanta fotografie scattate in ogni angolo del mondo per illustrare la devastante realtà con cui dobbiamo ormai fare i conti. Si intitola 'Vento, caldo, pioggia, tempesta. Istantanee di vita e ...

Tempesta d’amore - anticipazioni italiane : Natascha sulle tracce di Michael e Xenia : Passione, inganni e gelosia saranno il leitmotiv delle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore. A causa di un’attrazione irresistibile, uno dei matrimoni più solidi della soap verrà messo in serio pericolo ed esploderà una vera e propria caccia alle streghe… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Xenia e Michael amanti Come sappiamo, da qualche ...

California : Tempesta porta il pericolo di frane e alluvioni sulle aree devastate dagli incendi - nuovi elementi sulle cause del Camp Fire : Le fiamme stavano già divorando la città di Paradise, nel nord della California, all’inizio del mese di novembre quando Pacific Gas & Electric Co. (PG&E) ha preso la decisione che le migliori condizioni meteo significassero che l’interruzione della corrente nell’area come precauzione contro gli incendi non era necessaria, secondo i documenti consegnati dall’azienda. Ricordiamo che nel devastante Camp Fire hanno perso la vita almeno 88 ...

Tempesta di Vento sul Regno Unito : Le isole britanniche vedranno l’arrivo di un forte ciclone atlantico, denominato Diana, che apporterà precipitazioni intense, ma anche venti forti con raffiche che potranno raggiungere i 150km/h. Le posizioni esposte con quote più elevate potrebbero vedere raffiche ancora superiori ai 170 km/h, specie sulle Highlands scozzesi. Il minimo raggiungerà l’ovest dell’Irlanda e della Scozia nel pomeriggio di Mercoledì 28 ...

Caldarone e situazione politica : "La Tempesta perfetta sulla città" : Mai come ora all'anagrafe comunale assistono a pratiche di espatrio, non solo dei giovani ma di intere famiglie in età da lavoro che li seguono e portano professione e economia altrove. Gli espatri e ...

