Tav | Boccia | analisi anche su occupazione | vera emergenza Paese

L'indiscrezione ministeriale : bocciare la Tav veneta : La questione però, al di là degli aspetti ambientali, tecnici ed economici, almeno in questo frangente è eminentemente politica. L'ala più ecologista del M5S sarebbe intenzionata a rendere pubblica ...

Sulla Tav la bocciatura è già scritta : Uno dei componenti è Riccardo Parolin, socio fondatore proprio insieme a Ponti della società di consulenza Trt Trasporti e Territorio, specializzata in economia e pianificazione dei trasporti. Ma ...

Tav bocciata? Toninelli smentisce : 'Nulla deciso' : Sulla Torino-Lione il ministro delle Infrastrutture smentisce le indiscrezioni dell'agenzia economica Bloomberg, secondo cui l'opera è stata bocciata in base all'analisi costi-benefici -

Bloomberg : analisi costi-benefici boccia la Tav - Toninelli smentisce : Secondo l'agenzia Bloomberg l'analisi costi-benefici commissionata dal governo per valutare la Tav Torino-Lione boccerà il progetto in quanto "non economicamente sostenibile". Si tratta di una "grande ...